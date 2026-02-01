الأحد   
   01 02 2026   
   12 شعبان 1447   
   بيروت 06:17
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    الخارجية الروسية: يجب تقليص القدرات العسكرية لكييف في ظل خطط انضمامها للاتحاد الأوروبي

      صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، بأن الحد من القدرات العسكرية لأوكرانيا يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى الخطط المعلنة لقبول انضمامها المتسارع إلى الاتحاد الأوروبي الذي يزداد عسكرة.

      موسكو –سبوتنيك. وقال غروشكو في تصريحات لـ”سبوتنيك”: “يمكنني القول إنه في ظل كل الخطط المعلنة لانضمام أوكرانيا المتسارع إلى الاتحاد الأوروبي الذي يتعسكر بسرعة، فإن الحد من الإمكانات العسكرية لأوكرانيا يكتسب أهمية خاصة”.

      وكان فلاديمير زيلينسكي قد طالب في وقت سابق بأن يقبل الاتحاد الأوروبي عضوية أوكرانيا في 2027.

      وذكر في مؤتمر صحافي عُقد في فيلنيوس مع الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا ونظيره البولندي كارول ناوروكي، أن أوكرانيا ستكون جاهزة فنيًا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2026.

      وأضاف أنها ستكون جاهزة فنيًا بشكل كامل في عام 2027.

      وتابع أنه يريد “تحديد تاريخ معين في اتفاقية إنهاء الصراع”.

      المصدر: وكالة سبوتنيك

      مواضيع ذات صلة

      المندوب الأمريكي لدى الناتو: اتفاق السلام خطوة أولى فقط نحو حل الأزمة الأوكرانية

      المندوب الأمريكي لدى الناتو: اتفاق السلام خطوة أولى فقط نحو حل الأزمة الأوكرانية

      إحصائية لـ”تاس” تكشف خسائر قوات كييف البشرية خلال شهر كانون الثاني / يناير الفائت

      إحصائية لـ”تاس” تكشف خسائر قوات كييف البشرية خلال شهر كانون الثاني / يناير الفائت

      ويتكوف: الولايات المتحدة متفائلة بجهود روسيا لتحقيق السلام في أوكرانيا

      ويتكوف: الولايات المتحدة متفائلة بجهود روسيا لتحقيق السلام في أوكرانيا