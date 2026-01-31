السبت   
   31 01 2026   
   11 شعبان 1447   
   بيروت 17:53
    مواجهات خلال تظاهرة أمام وكالة انفاذ الهجرة في مينيابولس

    تجمع محتجون أمام المقر العملي لوكالة إنفاذ الهجرة والجمارك في مينيابوليس، حاملين لافتات تطالب بخروج عناصر الوكالة من المدينة.

    ووقعت مواجهات خلال الاحتجاجات نتجت عنها اعتقال أحد المتظاهرين في سياق احتجاجات واسعة على مقتل اثنين خلال عمليات للهجرة نفذها عناصر فدراليون في المدينة.

    كما خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع وسط مينيابوليس، متحدّين درجات حرارة شديدة الانخفاض، للمشاركة في إضراب واحتجاجات واسعة النطاق ضد عمليات إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية مطالبين بإنهاء ما وصفوه بأساليب إنفاذ عدوانية.

    وفي تطور متصل، أعلنت وزارة العدل الأمريكية فتح تحقيق في مجال الحقوق المدنية بشأن مقتل الممرض الاميركي أليكس بريتي الذي قضى على يد الشرطة.

    المصدر: موقع المنار

