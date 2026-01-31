السبت   
    لبنان

    اللجنة المركزية للمرأة في التيار الوطني الحر تستنكر تصريحات جعجع بحق النائبة ندى البستاني

      استنكرت اللجنة المركزية للمرأة في التيار الوطني الحر بشدة ما صدر عن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بحق النائب في البرلمان السيدة ندى البستاني، وتضع هذا السلوك أمام الرأي العام ليُدرك حجم الإفلاس السياسي الذي وصل إليه.

      فبدلاً من مقاربة الملفات الوطنية بالحوار البنّاء والوثائق والمستندات، يلجأ جعجع إلى أسلوبٍ يتنافى مع أبسط قواعد النقاش الديمقراطي واحترام المؤسسات. إن هذا النهج ليس جديداً ولا غريباً عنه، ونترك للبنانيين واللبنانيات وللجمعيات المدنية الحكم على هذه الممارسات التي لا تخدم الحياة السياسية ولا تعكس إلا عجزاً عن مواجهة الحقائق بالحجة والدليل.

      وتؤكد اللجنة المركزية للمرأة أن المساس بالكرامات لن يثنيها عن مواصلة الدفاع عن حقوق النساء واللبنانيين جميعاً، وأنها ستبقى صوتاً عالياً في مواجهة كل خطابٍ يفتقر إلى المسؤولية والاحترام.

      المصدر: بيان

      باسيل: جعجع لا يجرؤ على مناظرتي لأنه جبان ولأني سأكشف كل جرائمه

      النائب علي حسن خليل: حديث جعجع عن التشبث بالرأي والتفرد بالقرار هو كمن يُحدث نفسَه عن نفسِه أمام المرآة

      جعجع يستحضر الماضي في زمن الدعوات إلى الحوار

