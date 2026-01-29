باسيل: جعجع لا يجرؤ على مناظرتي لأنه جبان ولأني سأكشف كل جرائمه

كتب رئيس” التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل عبر حسابه على “اكس”: “‏ادعو مارسيل غانم لينظّم مناظرة بيني وبين سمير جعجع لنكشف فيها للرأي العام اللبناني من هو الفاسد والمجرم والمرتكب بحق المسيحيين واللبنانيين ودولتهم ووطنهم”.

وتابع باسيل “اعرف انّه لن يجرؤ لأنه جبان ولأني سأكشف كل كذبه وجرائمه، ليس بحق الناس الذين نحرهم يوماً، ولكن بحق الكيان الذي ينحره كل يوم”.

ومن جانبه، رد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع على طلب باسيل إجراء مناظرة معه بالقول: “ما بِقدر على رئيس أقوى جامعة بالعالم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام