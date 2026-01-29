الجمعة   
   30 01 2026   
   10 شعبان 1447   
   بيروت 00:00
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    باسيل: جعجع لا يجرؤ على مناظرتي لأنه جبان ولأني سأكشف كل جرائمه

      كتب رئيس” التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل عبر حسابه على “اكس”: “‏ادعو مارسيل غانم لينظّم مناظرة بيني وبين سمير جعجع لنكشف فيها للرأي العام اللبناني من هو الفاسد والمجرم والمرتكب بحق المسيحيين واللبنانيين ودولتهم ووطنهم”.

      وتابع باسيل “اعرف انّه لن يجرؤ لأنه جبان ولأني سأكشف كل كذبه وجرائمه، ليس بحق الناس الذين نحرهم يوماً، ولكن بحق الكيان الذي ينحره كل يوم”.

      ومن جانبه، رد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع على طلب باسيل إجراء مناظرة معه بالقول: “ما بِقدر على رئيس أقوى جامعة بالعالم”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      مجلس النواب يقرّ موازنة 2026 بالأكثرية وسط انتقادات نيابية وتحركات مطلبية واسعة

      مجلس النواب يقرّ موازنة 2026 بالأكثرية وسط انتقادات نيابية وتحركات مطلبية واسعة

      لقاء إعلامي تنسيقي بين حركة أمل وحزب الله في المكتب الإعلامي المركزي لحركة أمل

      لقاء إعلامي تنسيقي بين حركة أمل وحزب الله في المكتب الإعلامي المركزي لحركة أمل

      سجالات في الداخل واعتصامات في الخارج.. ما هي أجواء جلسة البرلمان حول الموازنة؟

      سجالات في الداخل واعتصامات في الخارج.. ما هي أجواء جلسة البرلمان حول الموازنة؟