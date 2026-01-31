مقتل 4 أشخاص جراء انفجار غاز في حي «كيانشهر» بمدينة الأهواز

أفاد رئيس منظمة الإطفاء وخدمات السلامة في بلدية الأهواز بأن انفجارًا ناتجًا عن تسرب غاز وقع صباح اليوم في مبنى سكني بمنطقة «كيانشهر» في مدينة الأهواز.

وأوضح أنه فور وقوع الحادث جرى إرسال فرق الإطفاء والإنقاذ إلى الموقع، حيث باشرت عمليات المساعدة والإغاثة على الفور.

وأشار إلى أن الحادث أسفر حتى الآن عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة شخص آخر بجروح. وأضاف أن عمليات إزالة الأنقاض لا تزال مستمرة بحذر شديد، على أن تتواصل حتى العثور على جميع الأشخاص المفقودين تحت الركام.

بالفيديو | ايران.. مقتل 4 أشخاص إثر انفجار غاز في حي "كيانشهر" بالأهواز pic.twitter.com/O6nrhXEyYH — قناة المنار (@TVManar1) January 31, 2026

المصدر: موقع المنار