السبت   
   31 01 2026   
   11 شعبان 1447   
   بيروت 14:46
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    مقتل 4 أشخاص جراء انفجار غاز في حي «كيانشهر» بمدينة الأهواز

      أفاد رئيس منظمة الإطفاء وخدمات السلامة في بلدية الأهواز بأن انفجارًا ناتجًا عن تسرب غاز وقع صباح اليوم في مبنى سكني بمنطقة «كيانشهر» في مدينة الأهواز.

      وأوضح أنه فور وقوع الحادث جرى إرسال فرق الإطفاء والإنقاذ إلى الموقع، حيث باشرت عمليات المساعدة والإغاثة على الفور.

      وأشار إلى أن الحادث أسفر حتى الآن عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة شخص آخر بجروح. وأضاف أن عمليات إزالة الأنقاض لا تزال مستمرة بحذر شديد، على أن تتواصل حتى العثور على جميع الأشخاص المفقودين تحت الركام.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      الحرس الثوري الإيراني ينفي شائعة اغتيال قائد قوته البحرية

      الحرس الثوري الإيراني ينفي شائعة اغتيال قائد قوته البحرية

       السيد فضل الله: أي عدوان على إيران سيطال كل ساحات المنطقة

       السيد فضل الله: أي عدوان على إيران سيطال كل ساحات المنطقة

      روسيا | في زيارة لم تُعلن سلفًا.. بوتين يلتقي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني

      روسيا | في زيارة لم تُعلن سلفًا.. بوتين يلتقي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني