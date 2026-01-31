عناوين وأسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم السبت 31 كانون الثاني 2026

العناوين

صحيفة الأخبار:

عبد الهادي العجلة: المنفى لا يُنهي الألم، بل يعيد ترتيبه

“حرب المربع الذهبي”… اللاعب الأجنبي يَصنع الفارق

وقائع عن مداولات أمنية – سياسية بشأن أهداف الحرب ونتائجها: إيران والحلفاء يستعدّون لحرب كأنّها حاصلة فورًا

“إسرائيل” توسّع غاراتها ضدّ المنشآت المدنية

كرم: لدينا ورقة عمل جديدة سنحملها إلى اجتماع الـ”ميكانيزم”

مشروع مُشكِلة جديدة في ملف رواتب القطاع العام

وأخيرًا: الحكومة تُقِرّ آلية لإعادة الإعمار

“كارثة طرابلس” تُذكِّر الدولة بمشروع مزهر في الناعمة

“الردع عبر رفع الكلفة”: ماذا في ترسانة إيران؟

تعاون عسكري واستخباراتي متنامٍ | إيران – الصين: نحو إغلاق “صندوق باندورا”

صحيفة النهار:

الإجراءات الانتخابية انطلقت قانونيًا… وتثبيت أميركي للميكانيزم

تسبّبت بهزّة في الجليل… أكثر من 17 غارة تستهدف جنوب لبنان

لا تأكيد على ضربة أميركية لإيران وترامب: طهران تريد إبرام اتفاق… “النهار” في تغطية مستمرّة

في زمن الحروب… الذهب والفضة بين صعود قياسي وهبوط مفاجئ

العدل الأميركية تنشر مجموعة كبيرة من وثائق قضية إبستين

أميركا تحذر طهران من “الاصطدام البحري” في مضيق هرمز

صحيفة الديار:

دعم أميركي للموقف اللبناني المتمسك بالميكانيزم و30 غارة “إسرائيلية” ليلًا

هيكل إلى واشنطن وجلسة دسمة للحكومة وإطلاق 270 سجينًا سوريًا

البنك الدولي متمسك بتجميد المساعدات إذا اقرت زيادة الرواتب

ترامب وسارق الدول

سجال جعجع – باسيل يتجاوز الخطوط الحمراء..

صحيفة البناء:

ترامب يعتمد التسريبات المتناقضة عن نوايا التفاوض والحرب… وأردوغان متفائل

إيران غير متفائلة بمسارات التفاوض… وتستعد لحرب كبرى ردًا على أي ضربة

صفقة برّاك البارزاني تحافظ على بنية مستقلة عسكريًا وأمنيًا لقسد والدمج جغرافي

صحيفة الشرق:

واشنطن: الميكانيزم مستمرة.. ومجلس الوزراء يقرّ هيكلية إعادة الإعمار

الحكومة السورية و”قسد” تتوصلان لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار وتوحيد البلاد

الاحتلال يقتل 3 مقاومين في رفح ويعتقل 3 فلسطينيين في رام الله

صحيفة اللواء:

مجلس الوزراء يُقرُّ آلية إعادة الإعمار واتفاقية نقل محكومين إلى سورية

الداخلية تعلن جهوزية القوائم الانتخابية

لماذا قالت دول الخليج “لا” للضربة على إيران؟ حسابات الاستقرار وكلفة الفوضى

ترامب يكشف عن منح إيران مهلة.. عراقجي: لا نقبل الإملاءات

ما بعد اليونيفيل: هل تكفي الصيغ الأوروبية لحماية الجنوب؟

هيكل إلى الواليات المتحدة اليوم..

صحيفة الجمهورية:

الحكومة تقرّ هيكلية إعادة الأعمار واتفاقية نقل المحكومين السوريين إلى بلادهم

عون: لا مناطق اقتصادية ولا عازلة

واشنطن: تعيد إحياء “الميكانيزم”

عون وبري وكواليس التفاوض حول السلاح

فرنسا تكسر رواية الإقصاء

الاسرار

صحيفة الديار:

أكدت مصادر نيابية “للديار” أن إقرار مجلس الوزراء اتفاقية تسليم السجناء بين لبنان وسورية، يستثني جرائم الاغتصاب، لكنّه يشمل المتورطين بقتل عناصر الجيش ممن امضوا عشر سنوات من محكوميتهم في السجون اللبنانية.. وتشير المعلومات إلى أن تسليم نحو ٣٠٠ سجين سوري خلال ٣ أشهر، لا يقابلها عدد مواز لبنانيًا، كما أن الجانب السوري لم يقدم أي معلومات حول عدد من الأسماء اللبنانية المطلوبة، ونفى وجودهم في سورية. ووفق تلك الأوساط، تم تمرير الموافقة لبنانية، بضغط سعودي، اثر إصرار الجانب السوري على إقفال هذا الملف أولا، قبل الانتقال إلى البحث في الملفات الأخرى، علما أنه لا يوجد أي آلية للتحقق من تنفيذ هؤلاء ما تبقى من محكوميتهم في سورية، ولا ضمانات سورية جدية بحصول ذلك، لكن الدولة اللبنانية اختارت التخلص من هذا العبء.

أشارت مصادر نيابية بارزة “للديار” إلى أن اللقاءات في بعبدا بين وفد من القرى الجنوبية، مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، وحضور النائب علي فيّاض على رأس الوفد مع النائب أشرف بيضون، إضافة إلى استقبال الرئيس عون لعائلة النقيب المتقاعد أحمد شكر المخطوف من قبل “الموساد”، وإطلاق مواقف رئاسية مطمئنة للمكون الشيعي، جزء من الاتفاق بين عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اتفق مع الرئيس خلال زيارته الأخيرة إلى بعبدا على خطوات عملية لمصالحة “البيئة الشيعية” بعد التوّتر الأخير على خلفية تصريحات عون، بعد أن أكد بري أن المفردات المستخدمة في الإطلالتين الإعلاميتين لم تكن موفقة.. وأبدى الرئيس كامل الاستعداد لإزالة هذا الالتباس، وترجم عمليًا باقرار آلية إعادة الإعمار في مجلس الوزراء.

أكدت مصادر مطلعة على أجواء “معراب” “للديار”، أن رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع أبدى استياءه من تصريحات متتالية أدلى بها نواب ومسؤولين في الحزب التقدمي الاشتراكي انتقدوا خلالها موقف “القوات” من قانون الانتخابات ووصفوه بأنه “شعبوي” ومحاولة للتنصل من مسؤولية اقراره.

وعلم في هذا السياق، أن جعجع أكد أمام زوراه أن الاستمرار بهذه الحملة قد يؤدي إلى نتائج سلبية على القاعدة الشعبية في ظل التحالف الانتخابي المفترض مع “الاشتراكي”، خصوصًا أن كلامًا مشابهًا وصل إلى “معراب” حول انتقاد رئيس الحزب التقدمي السابق وليد جنبلاط لأداء وزير الخارجية يوسف رجي. وطلب “الحكيم” من النائب جورج عدوان التواصل مع “المختارة” لاستفسار عن الخلفيات، والتحذير من حملة مضادة قد تضطر إليها “القوات” إذا لم تتم معالجة الأمور.

صحيفة البناء:

خفايا

تعتقد مصادر إقليمية فاعلة أن الرئيس التركي رجب أردوغان لا يمكن أن يقدم على إطلاق مبادرة تتجاوز حدود الدعوة المبدئية لتغليب خيار التفاوض على خيار المواجهة إلا إذا حصل على موافقة غير معلنة من الطرفين الأميركي والإيراني على قيامه بالمبادرة التي يبدو من سلوكه في ترجمتها أنها تحظى بتفويض أميركي لاستكشاف الحدود التي يمكن التوصل إليها مع إيران، وهو ما جسّدته اتّصالات أردوغان الهاتفية بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان واللقاء المباشر بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعد لقاء مطول بين عراقجي ووزير الخارجية التركي حاقان فيدان ما يعني أن هناك أفكارًا محدّدة يجري نقاشها وهي على الأرجح أفكار يمكن أن تشكّل نقاط تقاطع مع ما تعتبره واشنطن الحد الأدنى المقبول للتوصل إلى حل دبلوماسي. وتقول المصادر إن ترامب بات على قناعة بمخاطر السير في ضربة عسكرية يستطيع تنفيذها، لكنّها سوف تتحول إلى حرب ضارية تدفع “إسرائيل” والقواعد والقطع العسكرية الأميركية واقتصادات العالم ودول المنطقة ومنها إيران أثمانها ولا أفق لها أن تنتهي باستسلام إيران أو إسقاط نظامها، وهو ما قام وزير خارجيته ماركو روبيو بشرحه أمام لجان الكونغرس.

كواليس

يقول مرجع عربي يواكب المشهد السوري إن الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه حول الأمن في مناطق سيطرة قسد سواء بتكليف جهازها الأمني بتولي الأمن في مناطق الغالبية الكردية ومدينتي الحسكة والقامشلي وعين العرب والحفاظ على فرقة من ثلاثة ألوية من بنية قسد بصورة مستقلة ضمن الجيش تشكّل على الأرجح نواة لحل أوسع في منطقتي السويداء والساحل، وربما يتشكّل شيء يشبه الحشد الشعبي أو حرس وطني موازٍ للجيش تحت راية وزارة الدفاع. ولم يستبعد المرجع أن يكون هذا النموذج قابلًا للاعتماد في علاقة المقاومة والجيش اللبناني في إطار حل شامل عندما تنجلي رياح الحرب عن المنطقة ويصبح الانسحاب “الإسرائيلي” حتميًا من جنوب لبنان.

صحيفة اللواء:

همس:

نقل سفير دولة كبرى رسالة إلى كبار المسؤولين، بعد عودته من اجتماع على درجة من الخصوصية في بلد غير صديق رسالة بعدم التهاون بخطة حصر السلاح شمال الليطاني!

غمز:

أدى عدم تصويت نواب كتل من “لون ما” إلى إظهار غضب لدى الرأي العام، من أداء خالٍ من المسؤولية.

لغز:

يلتف أصحاب التجاوزات في الوزارات ومقدِّمي الخدمات المدفوعة، بما في ذلك أصحاب المولِّدات على القرارات التي تُتخذ، وتضعف المراقبة بعد أسبوع أو أكثر، فتعود الأمور إلى سابقتها.

صحيفة الجمهورية:

يكاد أحد نواب الشمال، وهو غيّر تموضعه السياسي خلال ولايته منذ عام 2022، يجزم بأن الانتخابات النيابية لن تجري في أيار، وربما حتّى في الصيف، مما يضمن بقاءه في منصبه لفترة أطول.

لقي إعلان وزير، خلال جلسة الموازنة ردًا على إشارة أحد النواب، عن تخفيض نفقات الدولة في أحد الملفات الذي أنهكها ماليًا لصالح مافيات، صدى إيجابيًا من جهات تعتبر منافسة سياسيًّا له.

تشير أرقام جهات عدة في إحدى الدوائر المسيحية الشمالية، إلى أن 4 مقاعد نيابية قد تشهد تغييرًا في هويّتها ضمن هذه الدائرة، تتوزع بين مستقلَين قد يخسران مقعديهما لصالح مستقلَين آخرَين، في ما قد يتبادل تياران وحزب سياسي المقعدين الآخرَين.

