الجمعة   
   30 01 2026   
   10 شعبان 1447   
   بيروت 17:04
    تقارير مصورة

    شهيد في الغارة معادية على سيارة في صديقين وسط اعتداءات متزامنة

    حول آخر التطورات من جنوب لبنان يطلعنا عليها مراسل قناة المنار هاشم السيد حسن

    المصدر: موقع المنار

    تقبّل التعازي والتبريكات باستشهاد الإعلامي الشيخ علي نور الدين في مجمع المجتبى (ع)

    تقرير مصور | لقاءات في بعبدا قبل زيارة قائد الجيش لواشنطن وإعادة إعمار الجنوب أولوية

    مجلس الوزراء ينعقد في بعبدا لبحث 40 بنداً في مقدّمها إعادة الإعمار

