    لبنان

    وزارة التربية تتحرّك بعد انتشار فيديو عن تعنيف تلميذ داخل مدرسة

      أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي البيان الإتي :

      انتشر في الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتلميذ برفقة والدته داخل إحدى المدارس، يقول فيه التلميذ إنه تعرّض لنوع من التعنيف على يد معلمته.
      على الفور تحرّك التفتيش التربوي وأجرى تحقيقًا في الأمر، كما أوفدت مديرية التعليم الأساسي في وزارة التربية، بتوجيه من الوزيرة ريما كرامي، موظفين اثنين إلى المدرسة، ورفعا تقريرًا إلى الوزارة بما حدث. وقد تبيّن أن الحادثة وقعت قبل نحو شهرين.
      إن وزارة التربية والتعليم العالي ستتخذ الإجراءات العقابية بحق المعلمة في حال ثبوت المخالفة، انطلاقًا من مبدأ عدم السماح بالتعرّض لأي تلميذ لأي نوع من أنواع التعنيف .

      المصدر: بيان

      وزارة التربية تنفي الأخبار المغلوطة حول تمديد عطلة الأعياد

      صدور المرسوم رقم 2004 الذي يقضي بنقل اعتماد من احتياطي موازنة وزارة التربية لتغطية حاجات صناديق المدارس والثانويات الرسمية

      لجنة التربية تستكمل دراسة تعديل قانون الموازنة المدرسية والأقساط في المدارس الخاصة

