انتهاكات الاحتلال تتواصل جنوب سوريا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، في مناطق عدة من ريف القنيطرة الجنوبي والشمالي، بالتوازي مع تنفيذ طائراتها عمليات رشّ لمواد مجهولة على الأراضي الزراعية، ما أثار تحذيرات سورية من التبعات الصحية والبيئية.

وأفاد مراسل قناة «الإخبارية» السورية بأن قوات الاحتلال استهدفت بالرشاشات الثقيلة الأراضي الزراعية المحيطة بمنطقة التل قرب بلدة كودنة، خلال عملية توغل عسكرية في المنطقة. وأشار إلى أن وحدات من جيش الاحتلال، مدعومة بعدة عربات، توغلت أيضاً في الأطراف الغربية لبلدة صيدا الجولان، وكذلك قرب قرية الحانوت.

وذكرت وكالة «سانا» أن قوة إسرائيلية مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية توغلت غرب قرية صيدا الحانوت، وأقامت حاجزاً عسكرياً، في حين نصبت قوة أخرى مؤلفة من أربع آليات حاجزاً جديداً بين قريتي الرزانية وصيدا الحانوت.

وفي تصعيد لافت، قامت طائرة تابعة لجيش الاحتلال، اليوم، برشّ مواد كيميائية مجهولة على الأراضي الزراعية الممتدة من بلدة جباتا الخشب إلى قرية الحميدية مروراً بقرية الحرية، في ريف القنيطرة الشمالي، بحسب «سانا».

وسبق ذلك، يوم الثلاثاء الماضي، رشّ مماثل استهدف أراضي غرب مزرعة أبو مذراة وقرية الحانوت، وكان قد سبقه بيومين أيضاً عمليات رشّ على مناطق حراجية وحقول ومراعٍ في قرى العشة وكودنة والأصبح وبلدة الرفيد جنوب المحافظة.

وأخذت مديريتا الزراعة والبيئة في القنيطرة عينات من الأراضي التي تعرضت للرش، مطالبة المزارعين وأصحاب المواشي بعدم الاقتراب أو الرعي في تلك المناطق، حتى صدور نتائج التحاليل.

في سياق متصل، أكّد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير إبراهيم علبي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس الخميس، أن «سوريا لن تساوم على استعادة أرضها أو حقوقها»، مشدداً على أن دمشق «لن تقف مكتوفة الأيدي وستتخذ الإجراءات الفورية واللازمة لحصر وتقييم الأضرار الناجمة عن تواجد الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع في الجنوب السوري».

وأضاف علبي أن طائرات الاحتلال قامت «خلال الأيام القليلة الماضية ولأكثر من مرة، برش مواد كيميائية مجهولة على الأراضي والغابات السورية»، متسائلاً: «هل المخاوف الأمنية المزعومة لدى الاحتلال هي من الأشجار والمراعي والمواشي؟ ألا يعلم الاحتلال بأن كرامة الشعب السوري ورزقه ليست أقل شأناً من حياته؟».

المصدر: الإخبارية السورية