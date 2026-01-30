اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية وإصابة فتى برصاص الاحتلال في بيت أمر

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها مداهمة منازل وتحطيم محتوياتها واعتقال عدد من المواطنين، بالتوازي مع إصابة فتى فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وفي التفاصيل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس واعتقلت ثلاثة شبان، كما نفذت اعتقالات في قريتي عوريف وبيتا جنوب المدينة. كذلك داهمت منازل في منطقة مراح رباح جنوب بيت لحم، واقتحمت مخيم العروب شمال الخليل.

وفي محافظة رام الله، طالت الاقتحامات بلدتي بيت عور التحتا وكفر مالك، حيث نُفذت مداهمات من دون الإبلاغ عن تسجيل اعتقالات.

إلى ذلك، أُصيب فتى فلسطيني (17 عاماً) برصاص قوات الاحتلال، مساء الخميس، خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في القدم، حيث جرى إسعاف المصاب ميدانياً ثم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع البلدة وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه الأهالي، ما أدى إلى إصابة الفتى، مشيرة إلى أن الجنود حاولوا ملاحقته لاعتقاله، إلا أن طواقم الإسعاف وعدداً من الشبان تمكنوا من الوصول إليه ونقله.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الاقتحامات والاعتقالات وإطلاق النار في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

المصدر: الأناضول