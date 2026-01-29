عراقجي: اوروبا ارتكبت خطأ استراتيجيا فظيعا

قال وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي تعقيبا على الاجراءات الاوروبية المعادية لايران ان دولا عدة تسعى في الوقت الحاضر للحد من اندلاع حرب من العيار الثقيل في منطقتنا وايا من هذه الدول ليست اوروبية.

وكتب عراقجي في منشور على منصة “اكس”: في المقابل، تنهمك اوروبا في النفخ في نار الازمة. وبعد متابعة “آلية الزناد” بطلب من الولايات المتحدة، فقد ارتكبت اليوم خطأ استراتيجيا كبيرا من خلال ادراج قواتنا المسلحة في قائمة ما يسمى “المنظمات الارهابية”.

واضاف عراقجي: بمنأى عن المراءات السافرة في التعامل الاوروبي الانتقائي ومن أنها لا تقويم باي شيء فيما يخص الابادة الجماعية التي تجترحها اسرائيل في غزة، لكنها تزعم بتسرع “الدفاع عن حقوق الانسان” في ايران، وهذا الاستعراض الدعائي يمثل قبل كل شيء محاولة لاخفاء حقيقة التقهقر الشديد لدور اوروبا وموقعها.

واكد وزير الخارجية الايراني، انه اضافة الى ذلك، ونظرا الى ان هذه القارة ستتأثر بلا شك بحرب من العيار الثقيل في منطقتنا، بما في ذلك التداعيات المتسلسلة لزيادة اسعار الطاقة بشكل شديد، فان الموقف الحالي للاتحاد الاوروبي سيضر بمصالحه بشكل جاد. ان المواطنين الاوروبيين يستحقون شيء افضل بكثير من الذي تقدمه حكوماتهم لهم.

المصدر: وكالة مهر