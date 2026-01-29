26 ضابطاً في الأمن العام اقسموا اليمين القانونية… واللواء شقير: كونوا على قدر القسم

أعلن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام في بيان أنه “أقسم ستة وعشرون ضابطاً من المديرية العامة للأمن العام قبل ظهر اليوم اليمين القانونية أمام الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف القاضي جورج حرب، في قصر العدل بيروت، بحضور عدد من ضباط المديرية”.

وبالمناسبة، أعرب القاضي حرب في كلمة تمنى فيها للضباط التوفيق في مهامهم الجديدة في خدمة الوطن والمواطن.

كما وجه العقيد حسنين القرصيفي في كلمة باسم المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، “تحية خاصة إلى القضاء اللبناني. وإلى القضاة الذين يواصلون عملهم رغم الأزمات”، قائلاً إن “التعاون والتنسيق بين القضاء والأجهزة الأمنية حتمية وطنية، لا خياراً إدارياً.”

وتابع “أنتم القيمة المُضافة، أنتم الذين ستحددون وستترجمون معنى العمل النوعي في اداء المديرية العامة للأمن العام: بسلوككم اليومي، بانضباطكم، باحترامكم للقانون في التفاصيل الصغيرة قبل القضايا الكبرى. لا تستهينوا بأي شيء، ولا تظنوا أن النزاهة خيار فردي بلا أثر عام”.

وقال العقيد القرصيفي” كونوا أوفياء لتضحيات زملائكم الذين سبقوكم، ولثقة الناس التي توضع بين أيديكم. تذكروا ان الزي العسكري ليس حصانة، بل مسؤولية مضاعفة، وأن السلطة اختبار يومي للأخلاق قبل أن تكون صلاحية، فكونوا على قدر القسم، وعلى مستوى العلم، وعلى مسافة واحدة من الجميع، ليبقى الأمن عاماً”.

المصدر: الوكالة الوطنية