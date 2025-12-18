المدير العام للأمن العام يزور المفتش علاء شحادة بعد إصابته في غارة إسرائيلية

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:

تفقّد المدير العام للأمن العام، اللواء حسن شقير، المفتش المؤهّل علاء كامل شحادة في مستشفى الروم، حيث يتلقّى العلاج إثر إصابته في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت، أمس الأول، سيارة بيك آب على طريق سبلين في إقليم الخروب.

وخلال الزيارة، التقى اللواء شقير عائلة شحادة وزوجته المفتش المؤهّل سماح فخر الدين، واطّلع على وضعه الصحي، مؤكدًا أن كافة إمكانات المديرية العامة للأمن العام موضوعة بتصرّف الفريق الطبي لتقديم أفضل رعاية ممكنة وضمان سلامته وعودته إلى عمله بأسرع وقت.

كما استمع المدير العام إلى شرح مفصّل من الأطباء حول حالته الصحية والتطورات العلاجية، متمنيًا له الشفاء العاجل.

من جهتها، عبّرت عائلة شحادة وأهالي بلدة مزبود عن شكرهم وامتنانهم للواء شقير على اهتمامه ومتابعته، مشيدين بدور الضباط والعناصر ووقوفهم إلى جانب المفتش شحادة في محنته.

المصدر: موقع المنار