النائب الصمد: المؤسف أن وزير الخارجية يبرّر وجه النظر الإسرائيلية باستمرار العدوان

أعلن النائب جهاد الصمد، خلال جلسة مناقشة الموازنة 2026 أن العدو الاسرائيلي “لا يزال يعتدي على لبنان ويحتجز أسراه ولم يلتزم وقف إطلاق النار”، مضيفاً أن “المؤسف أن وزير الخارجية يبرّر وجه النظر الإسرائيلية باستمرار العدوان”.

كما رأى النائب جهاد الصمد أن “الموازنة لم تلحظ أيّ زيادة على الرواتب فالحدّ الأدنى لرواتب العسكريين والموظفين مُحزن ومخجل واستمرار هذا التجاهل غير مقبول وسيؤدّي إلى انفجار شعبيّ”، داعياً إلى “إعادة النظر بالنظام الضريبي لانه لا يجوز ان يدفع الفقير كما الغني “.

وقال”نعيش خللا يعانيه اهل السنة، يمكن ان يكون سببه التغييب القسري للرئيس سعد الحريري وهذا ما أدى إلى تبعثر تمثيل أهل السنّة”.

هذا وأضاف “لم أفقد موضوعيّتي لأنني كنت دائماً من القائلين إنّ سعد الحريري الأكثر تمثيلاً لأهل السنّة في لبنان وأزعم أنّ الظلم الذي يتعرض له الحريري يضاعف من تعاطف الناس معه وتغييبه أنتج ظاهرة ومرحلة “أبو عمر” الافتراضي أو الحقيقي”.

هذا وأكد الصمد أن “الوطن مهدد من كل الجهات ليكن شعارنا الوحدة الوطنية فوق كل اعتبار لمواجهة كل تهديد”.

المصدر: الوكالة الوطنية