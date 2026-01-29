الخميس   
    لبنان

    النائب الحاج حسن: السيادة لا تتحقق في ظلّ استمرار الاحتلال والعدوان… والموازنة لا تواجه التحديات

      راى عضو “كتلة الوفاء للمقاومة “النائب حسين الحاج حسن أن ” موازنة 2026 تفتقر إلى لغة اقتصادية في مواجهة التحديات القائمة والمقبلة”، متسائلاً “أين موقع القطاع العام من عسكريين في السلك أو متقاعدين وأساتذة وكيف ستواجه الحكومة مطالبهم؟”.

      وفي السياق، لفت الحاج حسن خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة للعام 2026، الى أن “الموازنة زادت مستويات الضرائب لكن لم تُغيّر في السياسة الاقتصادية أو الضريبية”.

      من جهة ثانية، قال الحاج حسن إنه “نحن أمام انتقائيّة في التعاطي مع البيان الوزاري والشؤون السياسيّة، والمسؤولون يتحدّثون عن إنجازات كبيرة تتعلق ببسط سلطة الدولة ولكن السيادة لا تتحقق في ظلّ استمرار الاحتلال والعدوان”.

      وفي هذا الإطار، لفت الى أن “لبنان ملتزم وقف إطلاق النار على عكس العدو الصهيوني وهذا يحدث بغطاء أميركي كامل وفي ظلّ تهديدات أميركيّة وصمت معظم المسؤولين اللبنانيين، والتنازلات لن تؤدّي إلا المزيد من التنازلات”، داعياً إلى “الوحدة الوطنية والحوار والتفاهم لمصلحة لبنان واللبنانيين”.

      المصدر: موقع المنار

