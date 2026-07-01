الحاج حسن: ربط الإعمار ونزع السلاح “اتفاق استسلام” ولا إجماع على هذا المسار

أكد رئيس تكتل بعلبك الهرمل النيابي، النائب حسين الحاج حسن، أن “أي قوة تدخل إلى لبنان تُعد قوة احتلال مهما كانت هويتها”، معتبراً أن السلطة “فقدت شرعيتها وأهليتها”.

وفي كلمة ألقاها خلال الحفل التأبيني بذكرى أسبوع هادي علي يونس وأمجد زهير مظلوم في حسينية بلدة بريتال، قال الحاج حسن إن السلطة اللبنانية “أصبحت مرتهنة للولايات المتحدة”، متهماً إياها بالموافقة على “اتفاق استسلام”. وأضاف أن السلطة ربطت انسحاب إسرائيل وإعادة الإعمار وعودة النازحين بمسألة نزع سلاح حزب الله، مؤكداً أن الحزب “لن يبادر إلى تسليم سلاحه”.

كما اعتبر الحاج حسن أن رئيس الجمهورية “لم يعد يحظى بإجماع وطني” بسبب ما وصفه بمخالفة الدستور والقانون، مشيراً إلى وجود مواقف معارضة لهذا التوجه من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان، إلى جانب شخصيات ووزراء ونواب آخرين، بحسب تعبيره.

المصدر: موقع المنار