ميرتس: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي مطلع 2027 مستبعد

أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أنه لا يرى أي فرصة لانضمام أوكرانيا سريعًا إلى الاتحاد الأوروبي، مستبعدًا تحقق ذلك بحلول الأول من كانون الثاني/يناير 2027.

ونقلت مجلة شتيرن الألمانية عن ميرتس قوله إن انضمام أوكرانيا في هذا التاريخ «مستبعد، وهذه العملية تستغرق عادة عدة سنوات»، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه يجب أن تتاح لكييف فرصة نيل عضوية الاتحاد، لكن ضمن مسار طويل الأمد.

وجاءت تصريحات ميرتس ردًا على ما أعلنه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منشور عبر “تلغرام” في 27 كانون الثاني/يناير، حيث اعتبر أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يشكّل أحد الضمانات الأمنية الأساسية لكييف ولأوروبا، داعيًا إلى تحديد عام 2027 موعدًا لذلك.

وفي سياق متصل، كان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش قد أشار في تصريح سابق إلى أن إحدى أفكار خطة السلام لأوكرانيا قد تتضمن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي مطلع عام 2027، لافتًا إلى وجود معارضة من بعض الدول الأوروبية لهذا الطرح.

كما سبق لمفوضة التوسع في الاتحاد الأوروبي مارتا كوس أن طرحت، في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، فكرة اعتماد «فترة اختبار» تمتد لعدة سنوات للأعضاء الجدد، وهو ما رفضه زيلينسكي حينها مؤكدًا تمسك بلاده بالعضوية الكاملة.

المصدر: روسيا اليوم