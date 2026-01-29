عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 29 كانون الثاني/ يناير 2026

العناوين
صحيفة الأخبار:
- “الأخبار” تنشر نص مسوّدة اتفاق تسليم السجناء إلى سورية: إطلاق المدانين بالقتل الذين أمضوا 10 سنوات سجنية
- مخالفة قانونية جديدة لحكومة سلام: تلزيم “ميدل إيست” تأهيل مطار القليعات
- “لجنة وطنية عليا” لتسليم السلطة في غزّة | المقاومة للوسطاء: مسألة السلاح مؤجّلة
- إيران في أعلى جهوزية عسكرية: الحرب أقلّ كلفة من الاستسلام
- واشنطن تحشد.. وطهران تتحضّر لـ”المواجهة المفتوحة”
- افتراق أميركي – “إسرائيلي” في سورية | “الصقور” لترامب: لا للانسحاب.. نعم للعقوبات
صحيفة البناء:
- جلسة الموازنة تتحوّل نيابيًا إلى منصة انتخابية.. والشارع يستعدّ للتحرك مطلبيًا
- روبيو يعترف بقدرة إيران.. وموسكو تفشل بتحييد “إسرائيل”.. وتقنيات صينية حديثة
- البرزاني يؤيد ترشيح المالكي رغم تهديد ترامب.. وخلط أوراق إقليمي في العراق
صحيفة الديار:
- تسونامي ديبلوماسي لاحتواء الانفجار بين واشنطن وطهران
- مؤشرات أميركية وخليجية: لبنان ليس في دائرة خطر الحرب
- حزب الله مظلوم بسمعة الحرب
- مجلس النواب يُقرّ اليوم “مُوازنة إدارة الأزمة” بأكثريّة واضحة
- بري يضبط أجواء الخطاب السياسي ويُؤكد: قانون الانتخاب النافذ قابل للتنفيذ
صحيفة اللواء:
- رئيس الوزراء القطري يؤكد: استقرار لبنان ركيزة لاستقرار المنطقة
- جلسات الموازنة تخرج بـ “تفاهمات مالية” واتّجاه لإدخال مطالب العسكريين في التعديلات
- الشرع في موسكو يطلب دعم وحدة سورية وبوتين يؤكد تطوّر العلاقات بين البلدين
صحيفة الجمهورية:
- بعد الموازنة.. إلى الانتخابات درّ
- الشرق الأوسط أمام لحظة تحوّل أميركية – إيرانية
- بيروت تنتظر ما ستؤول إليه طهران
- “الميكانيزم” بالنسبة للبنان قصّة “حياة أو موت”
صحيفة النهار:
- لبنان يُبكر في إقرار خطة شمال الليطاني.. تداخل السلاح بالموازنة في ثلاثية البرلمان
- ماغرو لـ”النهار”: فرنسا مع أي مسار تفاوضي
- المصارف الاستثمارية: عوائد مغرية أو مجازفة محسوبة
صحيفة الشرق:
- وزير الداخليّة سيدعو إلى الانتخابات
- مرقص مثّل الرؤساء الثلاثة في العيد الوطني الهندي
الاسرار
صحيفة البناء:
خفايا:
- توقفت مصادر إقليمية امام موقف الزعيم الكردي مسعود البرزاني المؤيد لترشيح مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة نور المالكي رغم الاعتراض العلني الواضح الصادر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقالت المصادر إن الحسابات الكردية لا تُتخذ بصورة ارتجالية خصوصًا أن بين البرزاني والمالكي جولات مواجهة أكثر مما هناك تاريخ ودّي. وتعتقد هذه المصادر أن الموقف الكردي نابع من اعتقاد أن المواجهة الأميركية الإيرانية بلغت لحظة فاصلة لا تحتمل المماطلة، فإن وقعت الحرب سوف تقرّر نتائجها أشياء كثيرة ومنها رئاسة حكومة العراق، وإذا تلقت إيران ضربة سوف ينسحب المالكي تلقائيًا، وإذا حسّنت إيران موقعها سوف يكون المالكي مكرّسًا بتراجع أميركي. وفي الحالين يحفظ الأكراد علاقات مميزة مع الإطار التنسيقي والشيعة ويضمنون مرشحهم لرئاسة الجمهورية، وإذا حصلت مفاوضات وتفاهمات لن يكون على الأكراد إلا السير بنتائجها من موقع إيجابي تجاه إيران والشيعة.
كواليس:
- يقوم نواب التغيير الفائزون عن دائرة بيروت الثانية بمحاولات استكشاف عن قرب للقرار النهائي للرئيس سعد الحريري في التعامل مع الانتخابات النيابية مع تكاثر الأنباء عن نية الحريري ترشيح أربع شخصيات من تياره على مقاعد العاصمة مع تحالفات من خارج الطائفة والسعي للفوز بالمقاعد الأربعة، بينما يضمن كلّ من النائب فؤاد مخزومي والأحباش مقعده بينما يضمن الثنائي وحلفاؤه أربعة مقاعد أخرى ويبقى مقعد حائر في دائرة بيروت الثانية من أصل أحد عشر مقعدًا، بينما تشهد الدائرة الأولى خلط أوراق ومعارك الأخوة الأعداء بحيث لا يوجد أكثر من نصف المقاعد محسومًا والباقي وخصوصًا في المقاعد الأرمنية عرضة للتقلبات.
صحيفة اللواء:
همس:
- انضبطت الإدارة في غالبية معاهد وكليات مؤسسة تعليمية وطنية، بعد قرارات إدارية صارمة.
غمز:
- تحسّنت فرص بعض قوى اليسار في الانتخابات المقبلة، في ضوء إعادة تموضُع في العلاقات السياسية السابقة، والمتَّصفة بالجمود!
لغز:
- حسب دبلوماسيِّين متابعين، فإن احتمالات الضربات العسكرية ضدّ إيران انخفضت، لكن “البارومترية” الخاص بها يتأثر بالتحريض ولعبة الأمزجة.
صحيفة الديار:
- علمت “الديار” من مصادر مطلعة انّ قائد الجيش العماد رودولف هيكل أنجز ملفا كاملًا سيحمله معه إلى واشنطن حول احتياجات الجيش، كذلك تم إنجاز ملف متكامل حول خطة الجيش لحصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية. وفي هذا السياق، لن تتغير مقاربة قائد الجيش حول كيفية تنفيذ الخطة شمال الليطاني، ولا يزال متمسكا باستراتيجة الاحتواء ربطا بتقدم التزام “إسرائيل” بمندرجات اتفاق وقف الأعمال العدائية. ووفق تلك الأوساط، لن يكون هيكل محرجا امام الضغوط الأميركية المفترضة، وهو ينطلق من قاعدة صلبة عنوانها عدم وضع الجيش في مواجهة مع شعبه، ربطا بتصور واضح يفيد بان أي توجه لتنفيذ حصر السلاح شمال الليطاني، دون تفاهمات مسبقة، لن يؤدي إلى صدام مباشر مع حزب الله، وإنما القلق من صدام مع “بيئة” معينة قد تدخل البلد في الفوضى.
صحيفة الجمهورية:
- أعلن أحد النواب الشماليين أمس، عن أنّه مستعد لتقديم اقتراح قانون لتأجيل الانتخابات النيابية “ولو لشهرَين”، بينما يتّجه إلى حدّ اللحظة ثلاثة نواب آخرين للتوقيع معه عليه، لتقرّر الهيئة العامة للمجلس البتّ فيه من عدمه.
- مع اقتراب موعد استحقاق داخلي بارز، بدأت نغمة تسريب الشائعات ومحاولات الإبتزاز على ما جرت العادة في مثل هذه الاستحقاقات.
- نفت وزيرة ناشطة ما نُسِب إليها من إجراء مالي، ما حول الأنظار إلى الجهة المستفيدة من محاولة التشويش على الوزيرة.
صحيفة النهار:
- كثر الكلام في اليومين الماضيين في مجلس النواب حول اخطار المباني الآيلة إلى السقوط علمًا ان المشكلة مزمنة وتتكرّر كلّ عام ويتكرّر معها الكلام نفسه من دون أي إجراءات عملانية فاعلة.
- تنشط إحدى شركات النفط في لبنان في إطلاق حملات دعائية لم تحجب عنها الانتقادات التي طالتها بسبب إقامة خزانات جديدة في مقرها في منطقة الدورة الأمر الذي اعتبره الناس تهديدًا لأمنهم وعيشهم.
- قال مستشار رئاسي سابق ان إمكان انتشار قوات روسية على الحدود السورية “الإسرائيلية” سيترافق حكمًا مع انتشار لقوى فرنسية بريطانية في الجانب اللبناني من الحدود مع “إسرائيل” في مقابل مراقبين أميركيين في الجهة المقابلة.
- عُلم انه في مجلس خاص وخلال عشاء جمع بعض المرجعيات السياسية، تبدى من خلال الكلام الذي أثير أن التمديد للمجلس النيابي لسنتين يسابق موضوع حصولها في موعدها المحدّد.