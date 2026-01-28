توتر متواصل في مينيابوليس وسط تحقيقات بإطلاق نار لعناصر الهجرة

قال مستشار بارز في البيت الأبيض، الثلاثاء، إن عناصر دائرة الهجرة الأميركية ربما خرقوا الأصول المعتمدة قبل أن يطلقوا النار ويُردوا ممرضًا خلال الاحتجاجات في مدينة مينيابوليس، في وقت أشار فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أنه يسعى إلى «تخفيف التصعيد قليلًا» في المدينة.

وجاءت هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر في مينيابوليس، حيث رشّ رجل، الثلاثاء، النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا إلهان عمر بسائل عبر حقنة خلال تجمع جماهيري في المدينة، كانت تدعو خلاله إلى تقييد الإجراءات القاسية التي تعتمدها إدارة ترامب في ملف الهجرة.

وقال مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر لوكالة فرانس برس إن الإدارة تُجري تقييمًا لمعرفة ما إذا كان عناصر الجمارك وحماية الحدود الذين أطلقوا النار على أليكس بريتي (37 عامًا)، السبت، قد أخفقوا في اتباع «التوجيهات الواضحة» بإنشاء «حاجز مادي بين فرق الاعتقال ومثيري الشغب».

وأضاف ميلر في بيان: «نحن بصدد تقييم سبب عدم التزام فريق الجمارك وحماية الحدود بهذا البروتوكول»، فيما أوضح البيت الأبيض لاحقًا أن ميلر كان يشير إلى «التوجيهات العامة» الموجهة إلى عناصر الهجرة في مينيسوتا.

في المقابل، قال ترامب لقناة «فوكس نيوز» إن الإدارة تعتزم «تخفيف التصعيد قليلًا» في مينيابوليس، مؤكدًا أن الخطة لا تشكل «تراجعًا». وأقرّ بأن قائد دوريات الحدود غريغوري بوفينو، الذي يُتوقع أن يغادر المدينة، كان «شخصًا غريب الأطوار» وربما لم يكن وجوده مفيدًا للوضع، مشيرًا إلى أنه أرسل كبير مسؤولي أمن الحدود الأميركي توم هومان للقاء المسؤولين هناك.

وقال ترامب للصحافيين إنه رفض وصف «القاتل» الذي استخدمه ميلر سابقًا بحق بريتي، مضيفًا أنه يريد «تحقيقًا نزيهًا وشفافًا جدًا».

وفي السياق ذاته، خلص تقرير أحالته وزارة الأمن الداخلي الأميركية إلى الكونغرس، ونُشر الثلاثاء في وسائل إعلام أميركية، إلى أن عنصرين فدراليين أطلقا النار خلال الحادثة التي أودت بحياة الممرض أليكس بريتي.

وأفاد التقرير الأولي بأن عنصرًا من دورية الحدود الأميركية صرخ مرارًا «إنه يحمل سلاحًا!» بينما كان عناصر الأمن يتصارعون مع بريتي في أحد شوارع مينيابوليس وسط برد قارس، قبل لحظات من إطلاق عنصرين النار عليه. ولم يذكر التقرير ما إذا كانت رصاصات كلا العنصرين قد أصابت بريتي، كما لم يحدد عدد الطلقات التي أُطلقت، ولم يتطرق إلى ما إذا كان بريتي قد لوّح بسلاحه، كما لمّحت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم عقب الحادث.

وبقي التوتر قائمًا في مينيابوليس بعد تعرّض النائبة إلهان عمر لهجوم خلال تجمع جماهيري مع ناخبيها مساء الثلاثاء. وكانت عمر تتحدث عن حلّ إدارة الهجرة والجمارك، وطالبت بـ«استقالة» وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم أو «إخضاعها لإجراءات عزل»، عندما ظهر رجل من الصف الأمامي وتفوّه بعبارات قبل أن يرشّها بسائل عبر حقنة، فهرع عناصر الأمن للإمساك به.

ورفعت عمر قبضتها وتقدمت نحو المهاجم قبل أن تعود إلى المنصة وتقول: «هذه هي الحقيقة التي لا يفهمها أمثال هذا الرجل البغيض: نحن أقوياء في مينيسوتا، وسنبقى صامدين في وجه أي شيء قد يحاولون فرضه علينا».

وتُعدّ عمر هدفًا متكررًا لترامب، الذي يواصل الدفاع عن نويم رغم إشرافها على عناصر الهجرة الفدراليين الذين أطلقوا النار وقتلوا مواطنين أميركيين خلال هذا الشهر. وقال ترامب إن نويم لن تستقيل، وإنها «تؤدي عملًا ممتازًا».

وبعد اجتماعه مع هومان، قال رئيس بلدية مينيابوليس جيكوب فراي، الثلاثاء، في بيان إنهما ناقشا «الآثار السلبية الخطرة التي خلّفتها هذه العملية على مينيابوليس»، مؤكدًا أن المدينة «لن تُطبّق قوانين الهجرة الفدرالية».

ويأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من إطلاق عناصر من إدارة الهجرة النار على المواطنة الأميركية رينيه غود وقتلها في مينيابوليس، ما أثار غضبًا شعبيًا واسعًا عقب مقتل بريتي. ورغم وجود مقاطع فيديو كثيرة تُظهر أن بريتي لم يكن يشكّل أي تهديد، قال بوفينو ونويم في البداية إنه كان ينوي قتل عناصر فدراليين، واصفين إياه بـ«إرهابي محلي».

وقال السيناتور الجمهوري راند بول، الثلاثاء، إن العناصر المتورطين في إطلاق النار يُفترض إعفاؤهم مؤقتًا من العمل، مضيفًا أن مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة سيدلون بإفاداتهم أمام الكونغرس خلال الشهر المقبل. كما قال السيناتور الديمقراطي الوسطي جون فيترمان إن نويم «غير كفوءة مطلقًا» ويجب إقالتها.

وقد تؤدي هذه الأزمة إلى إغلاق جديد للحكومة الأميركية، إذ يطالب الديمقراطيون بإصلاحات شاملة في عمل وزارة الأمن الداخلي في ما يتعلق بقضايا الهجرة، ويهددون بحجب التمويل عنها ضمن مشاريع الميزانية التي ستصوت عليها لجنة مجلس الشيوخ في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وانتقدت السلطة القضائية إجراءات ترامب في مينيابوليس، حيث منع قاضٍ أميركي ترحيل طفل يبلغ خمس سنوات ووالده، كانا قد احتُجزا خلال الأسبوع الماضي في حادثة أخرى أثارت تفاعلًا واسعًا.

المصدر: أ.ف.ب.