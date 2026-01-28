عراقجي: لا تفاوض مع واشنطن تحت التهديد العسكري

أكد وزير الخارجية الإيراني “عباس عراقجي”، اليوم الأربعاء، أن “ممارسة الدبلوماسية عبر التهديدات العسكرية لن تكون مثمرة”، مشددًا على أن “أي تفاوض مع الولايات المتحدة يجب أن يتم من موقع تكافؤ واحترام متبادل، بعيدًا عن المطالب المفرطة والضغوط العسكرية”.

وأوضح عراقجي، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أن “إيران لم تتلق أي طلب تفاوض من الجانب الأميركي”، معتبرًأ أن “التهديدات الأميركية ونشر ترتيبات عسكرية لا يمكن أن تحل محل الحوار الجاد”.

وأشار إلى “استمرار الاتصالات مع وسطاء ودول عربية”، مؤكدً أن “معظم دول المنطقة تعارض أي تهديد عسكري لإيران، معتبرة أنه سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي”.

وأضاف أن “بعض هذه الدول أبدت استعدادها للوساطة بين إيران وواشنطن، لكن التفاوض لن ينجح إلا بعد التخلي عن التهديدات والضغوط غير المنطقية”.

المصدر: وكالة إرنا