عناوين وأسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم الأربعاء 28 كانون الثاني 2026

صحيفة الأخبار:
- “الجمارك” أمام اختبارها الأول: من هم المرشحون إلى المراكز الشاغرة؟
- روابط القطاع العام تلوّح بالإضراب المفتوح
- اللوائح الانتخابية في البقاع الغربي “على نار حامية”
- الحكومة تخضع للطلب الأميركي: لا إعمار قبل السلاح
- السعودية: ممنوع التحالف مع الجماعة
- صيدا “عاصمة متوسطية للثقافة والحوار”: مخاوف من تطبيع مُحتمل!
- أميركا تتمسّك بـ”الغموض الإستراتيجي”: كفّة المواجهة تَرجح
- أوروبا – الهند: “أمّ الصفقات” في وجه أميركا… والصين
صحيفة النهار:
- الوداع الأخير… العثور على جثة المواطنة اليسار تحت أنقاض المبنى المنهار في طرابلس
- وعود حكومية تُجمّد تحرّك العسكريين المتقاعدين… وتلويح بتصعيد “إذا لم تُنفَّذ المطالب”
- موازنة على إيقاع اعتصامات ومساعدات خارجية!
- انفجار المرفأ: القرار الظني مؤجل مجددًا
- التسعير بالليرة” الخلاق يحتدم مع المطاعم
صحيفة البناء:
- واشنطن تستعرض حشودها العسكرية وتتبعها بمناورات جوية لفتح المفاوضات
- ترامب يهدّد العراق: في حال تولي المالكي رئاسة الحكومة لن نقدّم أي مساعدة
صحيفة الديار:
- لبنان في العاصفة: لا مخرج قريب
- جلسة الموازنة تكشف عمق الانقسام بين الدولة والشارع
- هجوم مضاد لاستعادة “الميكانيزم”
- ماذا بعد “جنوب الليطاني”؟
- الشرع إلى موسكو: إعادة رسم لملامح الدور الروسي في الشمال… والجنوب
صحيفة الجمهورية:
- مناقشة الموازنة: شعبوية ولا برامج
- الموازنة تحرك نار الإضرابات والتظاهرات
- مناقشة الموازنة: شعبوية وانقسام
- قطر ولبنان: الدعم المفتوح بمظلة عربية
- ماذا بين سطور رسالة الحرب؟
- لبنان أمام باب الاستفادة من أزمة الصادرات الإيرانية
صحيفة اللواء:
- السياسة تذهب بأرقام الموازنة.. وضغط بالمطالب خارج القاعة
- لقاء عسكري لبناني – أميركي حول الميكانزيم.. ومصير مؤتمر دعم الجيش بعد زيارة هيكل لواشنطن
- نتنياهو يعلن إنجاز المهّمة في غزّة.. ووصول القوّة الأوروبية إلى معبر رفح
- البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب نائب الرئيس.. وترامب يعارض تكليف المالكي للحكومة
- بزشكيان يرحب باتّصال مع ولي العهد السعودي بمسار يؤدي للسلام
صحيفة الشرق:
- سجالات مفتوحة بين النواب والحكومة في جلسة الموازنة
- رجي استقبل الممثل النمساوي: لدعم الجيش وعودة النازحين
الاسرار
- يقول أحد الوزراء في مجلسه إن التخييم في وسط بيروت يذكر بحقبة الماضي لقوى الممانعة، وأيا تكن المطالب فذلك يؤثر على المسار السياحي، وخصوصًا أننا مقبلون على شهر رمضان وتوقع عودة الوسط إلى حركته وانتعاشه.
- قال مسؤول سياسي في مجلسه إن استقبال قائد الجيش في واشنطن يأتي بعد تدخل سعودي مباشر على خط العاصمة الأميركية.
- بات واضحًا أن اللغة بدأت تتبدل في الأدبيات السياسية اللبنانية سواء تجاه “إسرائيل” أو تجاه سورية أو بلدان عربية أخرى.
- تردّد أن مديرًا عامًا في مقر رسمي تقدم باستقالته لدوافع ظاهرها صحي وباطنها سياسي لكن الاستقالة جبهت بالرفض.
- أثيرت ضجة حول إدخال الاجانب فقط إلى المواقع الأثرية ليتبين أنه تم الاتفاق حبيًا مع الموظفين المضربين في مراكز عملهم على عدم اقفال المواقع أمام السياح فقط.
صحيفة البناء:
خفايا
- قال مصدر دبلوماسي غربي إن ما سمعه من مسؤولين لبنانيين رسميين حول تقييم موقف حزب الله من فرضية حرب أميركية على إيران معاكس لما سمعه في كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وإن هذا يشير إما إلى وجود قطيعة بين الحزب والمسؤولين الحكوميين وانعدام القدرة لدى المسؤولين على تحليل واستشراف مواقف الحزب أو أن بعض هؤلاء يُسمع المسؤولين الغربيين ما يحبّون سماعه حول التقييمات بعيدًا عن المكاشفة الحقيقية ما يرسم في الحالتين علامة سؤال كبرى حول مصداقية المعلومات المستقاة من مصادر هذه الجهات الحكوميّة؟
كواليس
- تقول مصادر إقليمية إنها فوجئت بموقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب العلني من ترشيح القيادي العراقي نور المالكي لرئاسة الحكومة ما يشير إلى ما هو أهم من كيفيّة تصرف المالكي ومؤيديه مع هذا التهديد الأميركي، لجهة فقدان واشنطن أدوات التأثير التقليدية في رسم التوازنات السياسية الداخلية في المشهد العراقي، والوصول إلى مرحلة تحتاج فيها إلى تصريح من الرئيس مباشرة للدخول على خط استحقاق غالبًا ما كانت تتعامل معه وتؤثر فيه بأنامل رشيقة. وتعتقد المصادر أن ترتيب المشهد العراقي لفرضية مواجهة جديدة مع تنظيم “داعش” يغلب على التفكير العراقي على حساب العناصر السياسيّة ولا يغيب عن بال المسؤولين العراقيين الدور الأميركي في إطلاق “داعش”، كما سبق وقال ترامب نفسه. وهذا ما يقرأه كثيرون من نقل معسكرات اعتقال قادة وعناصر وعائلات تنظيم “داعش” من سورية إلى العراق تمهيدًا لاستخدامهم مجددًا بعد حدث أمني مدبّر، ما يوجب الاستعداد للمواجهة بأدوات تتناسب معها.
صحيفة الجمهورية:
- وضع وزير يتولى حقيبة خدماتية حيَوية خطة طوارئ للتعامل مع أي احتمال سيء قد يستجد مستقبلًا.
- سحبت مواد لجباية أكثر من 1,5 مليار دولار من مخالفين للقانون، من ُالموازنة، بناء على طلب وزيرة كانت قد طلبت في حزيران الماضي مهلة 6 أشهر، وذلك على وقع ضغوط سياسية.
- أدرج إعفاء على رسوم متأخرة يجب أن تجبى لصالح الخزينة العامة من الدفع على سعر الصرف الرسمي (89500)، مقابل أن يدفعوا على سعر صرف، 1500 باعتبارها متأخرة منذ ما قبل 2020.
صحيفة اللواء:
غمز:
- تحدثت مصادر عن “طلب ما” أدى إلى إنهاء قطيعة بين مرجع كبير ونائب نافذ.
لغز:
- تُطرح في أوساط متعددة أسئلة محرجة عن طبيعة تحالفات حزب الله الانتخابية، خارج المكوِّنات السابقة والحالية لما يُعرف بـ”محور الممانعة”!
