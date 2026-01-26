رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز تقول إنها ضاقت ذرعًا من أوامر واشنطن

قالت ديلسي رودريغيز، رئيسة فنزويلا بالوكالة، إنها “ضاقت ذرعًا من أوامر واشنطن” في أحدث تعليق لها على الضغوط الأمريكية على حكومة كاراكاس.

وفي رسالة وجهتها إلى عمال النفط في ولاية أنزواتيغي شرق فنزويلا، أضافت رودريغيز: “كفى أوامر واشنطن للسياسيين الفنزويليين. دعوا السياسة الفنزويلية تحل خلافاتنا وصراعاتنا الداخلية. كفى تدخل القوى الأجنبية. لقد تكبدت هذه الجمهورية ثمنا باهظا لمواجهة عواقب الفاشية والتطرف في بلادنا.”

وكانت رودريغيز قد صرحت في وقت سابق أنها لا تخشى مواجهة الولايات المتحدة دبلوماسيًا، حيث قالت في 15 يناير الجاري: “إذا اضطررت يومًا ما، بصفتي رئيسة مؤقتة، إلى الذهاب إلى واشنطن، فسأفعل ذلك وأنا شامخة، أسير بخطى ثابتة، لا أزحف.”

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الفنزويلية اليوم الاثنين عن إطلاق سراح ما لا يقل عن 100 سجين سياسي.

المصدر: روسيا اليوم