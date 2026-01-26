غرق سفينة في جنوب الفيليبين يوقع 18 قتيلاً و24 مفقوداً

أسفر غرق سفينة تقل أكثر من 350 شخصًا في جنوب الفيليبين عن مقتل 18 شخصًا على الأقل، فيما لا يزال 24 في عداد المفقودين، وفق ما أعلن خفر السواحل الفيليبيني الاثنين.

وأطلقت السفينة “إم في تريشا كيرستين 3” نداء استغاثة قرابة الساعة 01:50 فجر الأحد بالتوقيت المحلي (17:50 ت.غ) أثناء إبحارها من مدينة زامبوانغا في جزيرة مينداناو باتجاه جزيرة جولو التي تبعد نحو 150 كيلومترًا.

حتى ساعات بعد الظهر، بلغت حصيلة القتلى 18 شخصًا، فيما تم إنقاذ 317 شخصًا، وفق خفر السواحل الفيليبيني. وأفادت ممثلة خدمات الإنقاذ في باسيلان، رونالين بيريز، بأن فرق الإنقاذ تواجه صعوبة في التعامل مع تدفق الناجين، مشيرة إلى نقص في الكوادر الطبية ونقل 18 شخصًا على الأقل إلى مستشفى محلي.

وغرقت السفينة، التي يبلغ طولها 44 مترًا وتمتد على ثلاث طبقات، في منتصف الليل على بعد حوالي خمسة كيلومترات شرق جزيرة بالوك بالوك في مقاطعة باسيلان. وقالت المتحدثة باسم خفر السواحل، نويمي كايابياب، إن الناجين وصفوا حالة البحر بالهائجة عند وقوع الكارثة.

وتظهر صور ومقاطع فيديو انتشال الناجين من المياه في الظلام باستخدام مصابيح يدوية، وتقديم مشروبات ساخنة لهم على متن قارب الإنقاذ، فيما تظهر لقطات أخرى أشخاصًا يستغيثون طلبًا للمساعدة.

وأوضح القائد في خفر السواحل، رومل دوا، أن سبب غرق السفينة غير محدد حتى الآن، مشيرًا إلى فتح تحقيق في الحادث، مؤكدًا أن التركيز حاليًا على عمليات الإنقاذ ونقل الناجين إلى مراكز خفر السواحل في زامبوانغا ومدينة إيزابيلا.

وأكدت هيئة خفر السواحل أن السفينة لم تكن محمّلة فوق طاقتها، رغم انتشار فرضية الحمولة الزائدة، علمًا أن السفينة كانت تحمل عدة أطنان من الإسمنت والأرز والأسمدة.

المصدر: رويترز