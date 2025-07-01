صحة وبيئة

كيف نعتني بصوتنا ونحميه من الاجهاد؟

من نعم الله العظيمة علينا هى نعمة الصوت، والتي تسهل علينا التواصل والتحادث مع الآخرين…

وتصبح هذه النعمة اعظم واعظم عندما نستخدمها لترتيل القرآن او قراءة مجالس العزاء بصوت ترق له القلوب ويترك الأثر الكبير في النفوس.

لقاءنا اليوم نخصصه لكل من يهمه الحفاظ على صحة الصوت لديه، نتعرف على العلامات الاولى لإصابته بالاجهاد، وكيف نحميه من ذلك ببعض التمارين وطرق التأهيل مع ضيفتنا الإختصاصية في النطق واللغة ومشاكل الصوت ومحاضرة جامعية الأستاذة ريان نجدي في مقدمة عن عملية اصدار الصوت وعلاقته بالجهاز التنفسي:

من أين تبدأ مشاكل الصوت؟ وما هي علامات اجهاد الصوت؟

نصائح لقراء العزاء للحفاظ على اصواتهم وعدم اجهادها:





المصدر: موقع المنار