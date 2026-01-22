الخميس   
   22 01 2026   
   2 شعبان 1447   
   بيروت 11:07
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الدفاع المدني: عطل طرأ على رقم الطوارئ ١٢٥

      أعربت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، عن اعتذارها للمواطنين عن “تعذّر الاتصال برقم الطوارئ ١٢٥ التابع لغرفة عملياتها المركزية، وذلك نتيجة أعمال تقنية تقوم بها شركة «أوجيرو»”.

      ودعت المواطنين في حال الحاجة إلى أي مساعدة طارئة، إلى الاتصال بأحد الأرقام التالية:

      70192912 – 70192913 – 70192914 – 70192915 – 70192973.

      كما تتيح أمام المواطنين إمكانية التبليغ عن أي طارئ وإرسال الصور والموقع الجغرافي عبر تطبيق «واتساب» على الرقم: 70192693.

      وأكدت أنها “ستُعلم المواطنين فور عودة الشبكة إلى العمل على الرقم ١٢٥، مجدّدة حرصها الدائم على تأمين أفضل سبل التواصل لخدمتهم والاستجابة السريعة لنداءاتهم، وشاكرةً لهم تفهّمهم”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      الدفاع المدني: إخماد حريق منزل في حلبا وإنقاذ مواطنين من الاختناق بالدخان

      الدفاع المدني: إخماد حريق منزل في حلبا وإنقاذ مواطنين من الاختناق بالدخان

      وفاة رضيع بسبب البرد في غزة وتحذيرات من كارثة بسبب المنخفض الجوي

      وفاة رضيع بسبب البرد في غزة وتحذيرات من كارثة بسبب المنخفض الجوي

      الدفاع المدني بغزة يعلّق نداءات إزالة الأخطار بسبب نفاد الوقود وشح المعدات

      الدفاع المدني بغزة يعلّق نداءات إزالة الأخطار بسبب نفاد الوقود وشح المعدات