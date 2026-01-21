الرئيس بري تعليقا على العدوان الإسرائيلي: بيانات الشجب لم تعد تجدي لبنان واللبنانيين

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في تعليق له مساء الأربعاء على العدوان الإسرائيلي على عدة مناطق جنوبية: “لم يعد يجدي لبنان واللبنانيين بيانات الشجب والإدانة”.

وأكد الرئيس بري أن “ما ينقذ لبنان ويحرر أرضه ويحصنه في مواجهة العدوانية الإسرائيلية هو الوحدة الوطنية ثم الوحدة الوطنية”.

وقد أوعز الرئيس بري للدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية ومكتب الخدمات في حركة أمل والمجالس البلدية بوضع إمكاناتهم بتصرّف العائلات المتضررة جراء الاعتداءات الإسرائيلية.

يذكر أن طيران العدو الإسرائيلي اعتدى الأربعاء على عدة مناطق جنوبية، من بينها أنصار، قناريت، الكفور، الخرايب وجرجوع، وقد أدى الاعتداء إلى ما يقارب العشرين جريحًا وأضرار كبيرة في المباني السكنية وممتلكات المواطنين.

