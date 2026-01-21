حماس: استهداف الاحتلال للصحفيين يشكّل جريمة حرب موصوفة

اعتبرت حركة حماس أن “استهداف الصحفيين يشكّل جريمة حرب موصوفة”، مؤكدة أن “قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة إغاثية أثناء أداء طاقمها الإعلامي لمهامه في غزة يمثّل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا فاضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار”.

وقالت الحركة في بيان لها، الأربعاء، إن “استهداف الصحفيين داخل مخيمات الإيواء وسط القطاع يأتي في سياق الاستهداف الممنهج للمدنيين والصحفيين وعمليات الإغاثة الإنسانية”، مشيرة إلى أن “مئات المواطنين استشهدوا منذ بدء سريان الاتفاق، بينهم 11 شهيدًا خلال يوم الأربعاء فقط”.

ودعت الحركة “الوسطاء والدول الضامنة، وعلى رأسها الإدارة الأميركية، إلى التحرك الفوري لوقف ما وصفته بالخروقات المتعمّدة والممنهجة، وإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة”.

واستُشهد الصحفيون محمد صلاح قشطة، وعبد الرؤوف شعت، وأنس غنيم، بعد ظهر الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم أثناء قيامهم بمهمة تصوير ميدانية في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام