    لبنان

    كتاب من وزارة الطاقة إلى “الداخلية”.. ماذا تضمن؟

      وجّهت وزارة الطاقة والمياه في لبنان، يوم الثلاثاء، كتابًا إلى وزارة الداخلية والبلديات طلبت فيه تكليف المحافظين المعنيين بوجوب منع وإزالة محطات ضخّ المياه المخالِفة وغير الحائزة على تراخيص قانونية على طول مجرى نهر الليطاني.

      ويأتي هذا الإجراء نظرًا لتزايد المخالفات المتمثّلة بجرّ المياه وحفر الآبار العشوائية وتشغيل محطات ضخّ غير مرخّصة، وما ينتج عنها من تدهور في نوعية مياه نهر الليطاني وعدم مطابقتها للمعايير الصحية المعتمدة، بما يشكّل خطرًا على السلامة العامة وصحة المواطنين.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

