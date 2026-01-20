ماذا طلبت “مصلحة الليطاني” من وزارة الزراعة؟

وجّهت “المصلحة الوطنية لنهر الليطاني” في لبنان، يوم الثلاثاء، كتابًا إلى وزارة الزراعة طلبت فيه اتخاذ إجراءات تنظيمية ومتكاملة متعلّقة باستعمال مياه نهر الليطاني في الريّ الزراعي، ولا سيّما في الحوض الأعلى.

وممّا طلبته المصلحة:

1- تعميم منع ريّ كافة الأراضي الزراعية من مياه نهر الليطاني في الحوض الأعلى (محافظتا البقاع وبعلبك الهرمل)، لحين مطابقة هذه المياه لمعايير ومواصفات مياه الريّ المعتمدة.

2- اعتماد توصيات تنظيمية على طول مجرى نهر الليطاني وروافده في الحوض الأعلى ضمن محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل، من خلال:

إبقاء جانبي مجرى النهر لمسافة 25 مترًا خالية من أي مزروعات شجرية أو عوائق طبيعية أو اصطناعية قابلة للانجراف، ولا سيّما في المناطق الواقعة تحت منسوب 860 مترًا عن سطح البحر.

فرض تراجع إلزامي خالٍ من أي زراعات شجرية أو عوائق طبيعية أو اصطناعية قابلة للانجراف، قدره 15 مترًا على جانبي روافد نهر الليطاني.

فرض تراجع إلزامي خالٍ من أي زراعات شجرية أو عوائق طبيعية أو اصطناعية قابلة للانجراف، قدره 25 مترًا حول بحيرة القرعون عند منسوب 860 مترًا، ويُمنع فيه البناء والتشجير والزراعة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام