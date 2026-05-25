اللقاء الوطني الجامع يبارك في عيد المقاومة والتحرير

اعتبرَ الأمين العام لـ”اللقاء الوطنيّ الجامع” جهاد ذبيان، أنَّ “الذكرى السادسة والعشرين لعيد المقاومة والتحرير، تأتي هذا العام بالتزامن مع عدوان همجيّ غاشم يجرفُ البشر والحجر والشجر بآلة إجرام العدوّ ذاته الذي طردته مقاومتنا ومعها الجيش والشعب بكلّ أطيافه من أرضنا المقدَّسة في الجنوب والبقاع الغربيّ في أيار العام 2000، ومن حقّ لبنان كلّ لبنان، أن يحتفلَ بهذا الحدث الكبير الذي أعاد لدولتنا سيادتها على كامل أراضيها باستثناء الأرض العزيزة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، اللبنانيّة مئة في المئة بحسب كلّ الوثائق والدلائل، وهذا ما أقرّته سورية نفسها برسالةٍ منها إلى الأمم المتحدة”.

وبارك ذبيان في بيان، بعيد المقاومة والتحرير “الذي توّج إنجازه في العام 2000 بهمّة مقاومة حزب الله، لكنّ معركته بدأت في مواجهة هذا الكيان الغاصب منذ نشأته، وتصاعدت بشكل خاص بعد اجتياح 1978 ثم 1982، بمشاركة الأحزاب والقوى الوطنية التي انخرطت في العمل المقاوم، حيث أجبرت العدو على الانسحاب من العاصمة بيروت، ثم من الجبل وشرق صيدا، وبعدها الانكفاء إلى بضعة كيلو مترات في الشريط الحدوديّ جنوباً حتّى أخرجته مقاومة حزب الله نهائيّاً من لبنان إلى الأرض المغتصَبة في فلسطين”.

ووجّه ذبيان “التحيّة لكلّ المقاومين من مختلف الاتجاهات والانتماءات الحزبيّة التي تعاونت على إنجاز هذه المهمّة الوطنيّة المقدَّسة”، لافتاً إلى أنَّ “ما نشهده اليوم من بطولات المقاومة لمنع العدوّ من تثبيت أقدامه على أيّ بقعة من أرضنا التي دخلها مدجّجاً بترسانة عسكريّة جويّة وبرّية وبحريّة وكلّها تشارك في المعركة، يؤشّر مجدَّداً إلى الفشل المحتَّم للعدوّ في إمكان البقاء في لبنان لمدّة طويلة”.

ودعا السلطة اللبنانيّة إلى “الخروج من مستنقع المفاوضات المباشرة مع العدوّ الإسرائيليّ المنبوذ من كلّ دول العالم التي يرفض حكامها اللقاء بمسؤولي الكيان الغاصب المطلوبين للمحاكم الدولية”. ورأى أنّ “مسار هذه المفاوضات المباشرة لن يحقق أيّ مصلحة للبنان، لأنّ الإسرائيلي لم ينسحب يوماً من أرض احتلّها إلا بالمقاومة والقوة”.

وختم ذبيان بتوجيه “تحيّة إجلال واعتزاز لكلّ شهداء المقاومة على امتداد الوطن وعلى رأسهم الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله، وللمرابطين في الجبهة الأماميّة اليوم الذين يذيقون العدوّ بأساً يؤلمه ويذلّه يوماً بعد يوم، والذين سيحققون ببطولاتهم التحرير الثالث في وقت قريب جداً، والتحية موصولة لأهلنا النازحين قسراً عن مدنهم وقراهم، الذين يصنعون بصمودهم خلفَ المقاومة معجزاتٍ مثلما يفعل أبناؤهم الأبطال في الميدان وعسى أن يكون النصر قريباً لكلّ لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام