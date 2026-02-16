مصلحة الليطاني تطلق مشروع تشجير ضفاف النهر لتعزيز الغطاء النباتي وحماية البيئة

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عن انطلاق الأعمال الميدانية لمشروع تشجير ضفاف النهر، وذلك ضمن اتفاقية تعاون مبرمة بينها وبين جمعية التنمية الاجتماعية والثقافية، بهدف حماية البيئة وتحسين المشهد الطبيعي على طول نهر الليطاني. ويهدف المشروع إلى تعزيز الغطاء النباتي، الحد من التلوث والانجراف، وتثبيت التربة، بما يدعم التنوع البيولوجي ويساهم في استعادة التوازن البيئي في حوض النهر، انسجامًا مع دور المصلحة في حماية الموارد المائية وتنمية المناطق الريفية.

وشملت الأعمال المرحلة الممتدة من جسر المنصورة شمالًا باتجاه بلدة حوش الحريمة، وجنوبًا باتجاه بلدة القرعون، بالتنسيق مع البلديات واتحاد البلديات. وأُطلقت الأعمال في حضور رئيس بلدية غزة محمد مجدوب، وممثل المصلحة المهندس محمد يونس، وممثل جمعية الغد الأفضل، ومتطوعين من المجتمع المدني، حيث شددت الكلمات الافتتاحية على أهمية التعاون المؤسسي والمجتمعي لإعادة الحياة إلى شريان نهر الليطاني.

باشرت الفرق الفنية التابعة لمصلحة التجهيز الريفي أعمال التحضير والتبويج والزراعة باستخدام الآليات التي وفرتها المصلحة، على أن يتم في هذه المرحلة غرس نحو 270 شجرة جوز بلدي ملائمة لبيئة المنطقة، مع اعتماد مسافة خمسة أمتار بين الأشجار. ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد الأشجار المزروعة إلى نحو خمسة آلاف شجرة لاستكمال كامل المسافة المحددة على الضفتين.

وأوضحت المصلحة أن المشروع يشكل خطوة عملية لترسيخ الشراكة بين المؤسسات الرسمية والمجتمع الأهلي في حماية الموارد الطبيعية، وتجسيدًا فعليًا لالتزام الطرفين بتنفيذ خطة مستدامة تعيد لنهر الليطاني دوره البيئي والحيوي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام