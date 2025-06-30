لبنان

حصيلةٍ رسمية.. 3799 خرقًا واعتداءً إسرائيليًا منذ 27 تشرين الثاني و195 شهيدًا و433 جريحًا

أعلنت الجهات المعنية، في حصيلةٍ رسمية، أنّ عدد الخروقات والاعتداءات التي نفّذها الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع والعشرين من تشرين الثاني الماضي وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم، بلغ ثلاثة آلاف وسبعمئة وتسعة وتسعين (3799) خرقًا وعدوانًا.

وبحسب الإحصاءات، سُجّل ألف وسبعمئة وواحد وسبعون (1771) خرقًا بريًا، وألف وتسعمئة وستة عشر (1916) خرقًا جويًا، إلى جانب مئة واثني عشر (112) خرقًا بحريًا.

وفي ما يتعلّق بالخسائر البشرية، بلغ عدد الشهداء مئةً وخمسةً وتسعين (195) شهيدًا، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى أربعمئة وثلاثة وثلاثين (433) جريحًا.

المصدر: موقع المنار