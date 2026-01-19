الإثنين   
   19 01 2026   
   29 رجب 1447   
   بيروت 17:48
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    قوى الامن توقف مروجي مخدرات

      صــدر عــــن المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـّة البــــــلاغ التالــــــي:

      “في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللّبنانية، بتاريخ 15-1-2026، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي، حول قيام شخصَيْن بترويج المخدّرات على متن دراجتَين آليّيتَين: الأوّل في محلّة أوتوستراد السيّد هادي نصرالله، والآخر في برج البراجنة – نزلة جامع العرب.

      بنتيجة المُتابعة، انتقلت دوريّات من المفرزة إلى المكانين المذكورَين، وألقت القبض على المشتبه فيهما، وهما م. ع. (مواليد عام 2003، لبناني) بحسب أقواله وأ. م. (مواليد عام 1991، لبناني). ضبِطَ في حوزتهما كميّات من المواد المخدّرة المختلفة والمعدة للترويج.

      تمّ تسليم الموقوفَين والدراجتين والمضبوطات إلى القطعتَين المعنيتين، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الجيش السوري: نحمّل قسد كامل المسؤولية عن إطلاقهم لسراح عناصر تنظيم داعش من سجن الشدادي وسنقوم بما يلزم لإعادة ضبط المنطقة

      الجيش السوري: نحمّل قسد كامل المسؤولية عن إطلاقهم لسراح عناصر تنظيم داعش من سجن الشدادي وسنقوم بما يلزم لإعادة ضبط المنطقة

      تقرير مصور | إخلاء القواعد العسكرية في العراق من المستشارين الاجانب

      تقرير مصور | إخلاء القواعد العسكرية في العراق من المستشارين الاجانب

      تقرير مصور | الموساد وراء أعمال الشغب و طهران تؤكد وعي الشعب في مواجهة المؤامرة

      تقرير مصور | الموساد وراء أعمال الشغب و طهران تؤكد وعي الشعب في مواجهة المؤامرة