قوى الأمن: حصيلة مخالفات السرعة الزائدة والتوقيفات خلال أسبوع

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيانٍ لها، الاثنين، حصيلة مخالفات السرعة الزائدة والتوقيفات خلال أسبوع.

وقال البيان “تواصل مفارز السير في قوى الأمن الداخلي مهمة ضبط مخالفات السرعة الزائدة عبر الرادارات ليلًا نهارًا، والتي سُجّلت خلال أسبوع، اعتبارًا من تاريخ 12-1-2026 لغاية صباح 19-1-2026، حيث تم تنظيم 3,652 مخالفة سرعة زائدة، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين وتشكيل رادع لدى السائقين للقيادة بتأنٍّ، والحد من الحوادث”.

وتابع البيان “كذلك، وضمن إطار مهامها في مجال حفظ الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، تمكّنت قطعات قوى الأمن الداخلي، اعتبارًا من تاريخ 12-1-2026 لغاية صباح 19-1-2026 ضمنًا، من توقيف 271 شخصًا لارتكابهم أفعالًا جرمية مختلفة على الأراضي اللبنانية كافة، ومطلوبين للقضاء بموجب مذكرات وأحكام عدلية متنوعة”.

