“بلومبيرغ”: الاتحاد الأوروبي يسعى لحل دبلوماسي في قضية غرينلاند

ذكرت وكالة “بلومبيرغ”، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الاتحاد الأوروبي يسعى لإيجاد حل دبلوماسي بشأن قضية غرينلاند، قبل اللجوء إلى اتخاذ إجراءات مضادة ضد الولايات المتحدة.

وأوضحت الوكالة أن الاتحاد الأوروبي يدرس أيضًا اتخاذ إجراءات إضافية بخلاف فرض الرسوم الجمركية، لكنه يفضل محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي أولاً. وكانت صحيفة “فاينانشال تايمز” قد أفادت بأن دول الاتحاد الأوروبي تدرس فرض رسوم جمركية على الولايات المتحدة تصل قيمتها إلى 93 مليار يورو، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم على بعض الدول الأوروبية بسبب ملف غرينلاند.

من جهتها، نقلت وكالة “رويترز” عن دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي أنهم لا يخططون حاليًا لتطبيق إجراءات مضادة ضد الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد أعلن يوم السبت الماضي عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% في فبراير المقبل على عدة دول، بما في ذلك الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا، على أن ترتفع هذه الرسوم لاحقًا إلى 25%، وستظل سارية حتى يتم إبرام اتفاق لشراء الولايات المتحدة لغرينلاند.

وتعد غرينلاند جزءًا من المملكة الدنماركية، إلا أن ترامب صرح مرارًا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة. في المقابل، حذرت سلطات الدنمارك وغرينلاند واشنطن من محاولة الاستيلاء على الجزيرة، مؤكدين ضرورة احترام سلامتها الإقليمية.

المصدر: بلومبرغ