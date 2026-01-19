ارتفاع عدد وفيات حريق مركز تجاري في كراتشي إلى 11 شخصًا

ارتفع عدد الوفيات جراء الحريق الهائل الذي دمر مركز “جول بلازا” التجاري في مدينة كراتشي إلى 11 شخصًا، بينما لا يزال أكثر من 60 شخصًا مفقودين، وفقًا لما ذكرته السلطات الباكستانية.

اندلع الحريق في وقت متأخر من مساء السبت في المركز التجاري متعدد الطوابق في الحي التجاري بمدينة كراتشي، واستمر لأكثر من 24 ساعة مما عرقل جهود فرق الإنقاذ والإطفاء.

يوم الأحد، انتقلت فرق الإطفاء إلى مرحلة عمليات التبريد وإزالة الأنقاض، وسط مخاوف من وجود المزيد من الضحايا المحاصرين داخل المبنى. وقالت سمية سيد، خبيرة الطب الشرعي، إن عدد القتلى ارتفع إلى 11 شخصًا، بينما أشار رئيس بلدية كراتشي، مرتضى وهاب، إلى أن أكثر من 60 شخصًا لا يزالون في عداد المفقودين.

وأوضح رجال الإطفاء أن نقص التهوية في المبنى الذي يحتوي على أكثر من 1200 متجر ساهم في انتشار الدخان الكثيف داخل المركز، مما أعاق عمليات إنقاذ المحاصرين. وقال قائد شرطة إقليم السند، جاويد علم أودو، إن سبب الحريق على الأرجح كان قاطعًا كهربائيًا، وأشار إلى أن تصميم المركز التجاري واستخدام مواد قابلة للاشتعال مثل السجاد والبطانيات ساهم في استمرار الحريق.

المصدر: رويترز