الأحد   
   18 01 2026   
   28 رجب 1447   
   بيروت 21:33
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الوزير منسى وصل إلى قطر للمشاركة في “معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري”

      وصل وزير الدفاع الوطني في لبنان، ميشال منسى، الأحد، على رأس وفدٍ عسكري، في زيارة رسمية إلى دولة قطر، للمشاركة في معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري، الذي يُقام برعاية أمير دولة قطر والقائد الأعلى للقوات المسلحة القطرية، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

      ومن المقرّر أن يعقد منسى سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين في دولة قطر، من بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين ودعم الجيش اللبناني.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      قرار لوزير الدفاع بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة واعتماد نماذج لتراخيص حمل الأسلحة عن عام 2026

      قرار لوزير الدفاع بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة واعتماد نماذج لتراخيص حمل الأسلحة عن عام 2026

      وزير الدفاع اللبناني يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس المحكمة العسكرية

      وزير الدفاع اللبناني يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس المحكمة العسكرية

      وزير الدفاع يستقبل قائد الجيش مهنئًا بعيد الاستقلال

      وزير الدفاع يستقبل قائد الجيش مهنئًا بعيد الاستقلال