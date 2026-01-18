حرائق جنوب تشيلي تتسبب بمقتل 15 شخصاً وإجلاء أكثر من 50 ألف نسمة

قتل 15 شخصاً على الأقل جراء حرائق واسعة اندلعت في منطقتي نوبلي وبيوبيو بجنوب تشيلي، وأجبرت السلطات أكثر من 50 ألف شخص على إخلاء منازلهم، وفق ما أعلنته السلطات الأحد.

وقال وزير الأمن لويس كورديرو للصحافيين إن الحرائق أسفرت عن وقوع 15 قتيلاً على الأقل، مضيفاً أن فرق الطوارئ عملت على إجلاء سكان المناطق المتضررة البالغ عددهم أكثر من 50 ألف شخص.

وأعلن الرئيس غابرييل بوريتش، المنتهية ولايته، المنطقتين منكوبتين بكارثة طبيعية، وكتب في منشور على منصة “إكس”: “في ظلّ الحرائق الخطيرة، قررت إعلان حالة الكارثة الطبيعية في منطقتي نوبلي وبيوبيو”.

وأوضحت السلطات أن الحرائق اندلعت السبت في خضم فصل الصيف الجنوبي الذي يتميز بارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح عاتية، مما ساعد على انتشار النيران بسرعة كبيرة.

وتشهد تشيلي في السنوات الأخيرة تصاعداً في وتيرة الحرائق الحرجية، لا سيما في المناطق الوسطى والجنوبية، حيث أودت حرائق سابقة في شباط/فبراير 2024 بحياة 138 شخصاً في محيط مدينة فينيا ديل مار شمال غرب سانتياغو.

المصدر: أ.ف.ب.