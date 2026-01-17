مسيرة حاشدة لآلاف المزارعين في كاراكاس دعمًا لمادورو

نظّم آلاف المزارعين الفنزويليين مسيرة حاشدة في العاصمة كاراكاس، عبّروا خلالها عن تأييدهم الكامل للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، المختطف من قبل واشنطن، وللسيدة الأولى سيليا فلوريس.

وجاءت التظاهرة، التي رفع المشاركون فيها لافتات ورددوا هتافات مؤيدة للحكومة وشعارات عبّرت عن تضامنهم مع القيادة الفنزويلية، في سياق الرفض والاستنكار للحملة الأميركية المستمرة ضد قيادات البلاد، واحتجاجًا على التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لفنزويلا.

وأكد المتظاهرون أن الرئيس مادورو والسيدة الأولى يتعرضان لحملة ضغط واستهداف سياسي، مشددين على دعمهم لسيادة فنزويلا وحقها في اتخاذ قراراتها الوطنية بعيدًا عن أي إملاءات خارجية. كما دعا المشاركون المجتمع الدولي إلى احترام القوانين الدولية، والكف عن الإجراءات التي من شأنها زعزعة الاستقرار في البلاد.

وركز المزارعون في مسيرتهم على المطالبة بوقف «عملية الاختطاف القانوني والسياسي» التي تنفذها الولايات المتحدة بحق الرئيس مادورو والسيدة فلوريس، في إشارة إلى العدوان الأميركي الذي رافق اختطافهما من كاراكاس ونقلهما جوًا إلى الولايات المتحدة. واعتبر المتظاهرون هذه الإجراءات «هجومًا مباشرًا على سيادة فنزويلا وإرادة شعبها».

وأكد قادة التحرك الشعبي أن «المزارعين يقفون كجدار منيع دفاعًا عن شرعية القيادة المنتخبة»، معتبرين أن الدعم الأميركي للمعارضة يهدف إلى «زعزعة الاستقرار واستهداف الاقتصاد الوطني». كما جددوا مطالبهم برفع جميع العقوبات الاقتصادية التي قالوا إنها «تعيق تطور القطاع الزراعي وتؤثر على حياة الملايين».

المصدر: أ.ف.ب.