الطقس غدا غائم مع أمطار متفرقة وعواصف رعدية وتساقط ثلوج على المرتفعات

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما إجمالا، مع ضباب كثيف على المرتفعات فتسوء معه الرؤية، تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية مع احتمال تساقط حبات البرد، تنشط الرياح وتتساقط الثلوج خلال النهار على ارتفاع ال 1600 متر خلال النهار وتتدنى ليلا لتلامس ال 1300 متر خاصة على المرتفعات الشمالية.

وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تدريجا بمنخفض جوي مصدره البحر الأسود مصحوب بكتل هوائية باردة تؤدي إلى انخفاض ملموس بدرجات الحرارة ويحمل معه أمطار غزيرة أحيانا، ثلوج على المرتفعات، عواصف رعدية، ورياح ناشطة ويستمر تأثيره حتى ظهر يوم الإثنين المقبل حيث ينحسر تدريجا مخلفا موجات من الصقيع والجليد على الجبال والمناطق الداخلية.

تحذير: من غزارة الأمطار يوم غد الأحد ومن تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتبارا من ليل الأحد/الاثنين .

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 12 و19، في طرابلس بين 9 و17 درجة وفي زحلة بين 3 و13درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة اعتبارا من الظهر ومن المتوقع أن تشتد غزارتها أحيانا خلال الليل مع حدوث عواصف رعدية، رياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ال 1700 متر وما فوق.

الأحد: غائم إجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات فتسوء معه الرؤية، تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية مع احتمال تساقط حبات البرد، تنشط الرياح وتتساقط الثلوج خلال النهار على ارتفاع ال 1600 متر خلال النهار وتتدنى ليلا لتلامس ال 1300 متر خاصة على المرتفعات الشمالية.

الإثنين: غائم جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع ال 1100 متر خلال الفترة الصباحية، يتحسن الطقس تدريجا اعتبارا من الظهر مع سيطرة الرياح الشمالية الباردة حيث نحذر من تكون الجليد ومن خطر الإنزلاقات على الطرقات الداخلية والجبلية فوق 1000 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع بقاء الأجواء الباردة بسبب سيطرة الرياح الشمالية والتي تنشط أحياناً لتلامس سرعتها ال45 كلم/ساعة كما يبقى التحذير من خطر تكون الجليد على الطرقات في المناطق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل اعتبارا من ارتفاع 1200 متر.

الحرارة على الساحل من 9 إالى 16 درجة، فوق الجبال من درجة واحدة إلى 9 درجات، في الداخل من درجة واحدة إلى 11 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا بين 15 و40 كم/س.

الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفات مساء بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 60 و85%.

حال البحر: متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

حرارة سطح الماء: 19°م.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام