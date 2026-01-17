رودريغيز: فنزويلا تصدّر الغاز المسال لأول مرة في تاريخها وتعلن تعديلات وزارية

أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة، ديلسي رودريغيز، اليوم السبت، توقيع عقد لتصدير الغاز المسال إلى الخارج، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ فنزويلا.

وقالت رودريغيز، في بيان رسمي، إن فنزويلا أوفت بوعدها بتصدير أول شحنة غاز، مؤكدة أن هذا الإنجاز تحقق بجهود وطنية وباعتماد كامل على شركة النفط الوطنية الفنزويلية (PDVSA). وأضافت: «نفي بوعودنا لشعبنا، أنا والرئيس نيكولاس مادورو، بتضحياتنا الخاصة، وهذا الغاز الذي نصدّره هو ثمرة العمل الوطني».

وفي السياق نفسه، أعلنت رودريغيز دمج وزارتي الصناعة والتجارة في إطار وزارة واحدة، معتبرة أن الخطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق ودفع عجلة التقدم الاقتصادي، على أن يتولى لويس أنطونيو فيغاس مسؤولية الوزارة الجديدة.

كما كشفت عن تعيين أنيبال كورونادو وزيراً جديداً للنقل، وفريدي نانيز وزيراً للبيئة، مكلفاً بمواصلة تعزيز السياسات العامة لحماية الشؤون البيئية.

أما وزارة الإعلام، فأُسندت إلى الفيلسوف والكاتب والإعلامي ميغيل بيريز بيريلا، حيث شددت رودريغيز على أن خبرته وتكوينه الأكاديمي «سيسهمان في تعزيز المعركة الإعلامية دفاعاً عن الحقيقة الفنزويلية».

ويأتي هذا الإعلان في ظل تصعيد سياسي وعسكري أميركي، عقب غارات جوية نفذتها الولايات المتحدة على فنزويلا، واختطاف الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته خارج البلاد مطلع الشهر الجاري.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يمنع المحاكم أو الدائنين من حجز الإيرادات الناتجة عن بيع النفط الفنزويلي والمودعة في حسابات الخزانة الأميركية.

كما أشار البيت الأبيض إلى اتفاق مع ما وصفه بـ«القادة المؤقتين» في فنزويلا، ينص على تزويد الولايات المتحدة بما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط الخام.

المصدر: وكالة بلومبرغ