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   13 محرم 1448   
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    دولي

    بعد 70 ساعة.. إنقاذ صبي عمره 11 عاما من تحت أنقاض الزلزال في فنزويلا

      أفادت وزارة الدفاع الكولومبية، في بيان، بأن فرق الإنقاذ الكولومبية في فنزويلا انتشلت صبيا يبلغ من العمر 11 عاما على قيد الحياة من تحت الأنقاض.

      وجاء في البيان المنشور على منصة X: “إنها معجزة! تم إنقاذ مويسيس حيا. بعد 70 ساعة من الحصار تحت الأنقاض، نجح فريق البحث والإنقاذ الكولومبي (USAR COL-1) في إنقاذ مويسيس البالغ من العمر 11 عاما في عملية تمنحنا جميعا الأمل”.

      وضرب زلزال فنزويلا مساء يوم 24 حزيران / يونيو. وسُجّلت هزتان أرضيتان، بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجة، بفارق زمني يقارب 40 ثانية. وكان مركزاهما على بُعد 10 كيلومترات في ولاية ياراكوي. وأعقب الزلزال 214 هزة ارتدادية.

      بحسب آخر البيانات الصادرة عن السلطات الفنزويلية، ارتفع عدد القتلى إلى 1430، بينما تلقى 3238 جريحا العلاج الطبي، وقد دُمّرت العديد من المباني السكنية، وتضررت البنية التحتية والمستشفيات، وأُغلق المطار الرئيسي في البلاد.

      أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه في أعقاب الزلزال المدمر الذي خلف آثارا مأساوية، وأكدت موسكو استعدادها لتقديم المساعدة لكاراكاس.

      المصدر: روسيا اليوم

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