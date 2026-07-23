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    دولي

    فايننشال تايمز: واشنطن استولت على 13 مليار دولار من عائدات النفط الفنزويلي دون توضيح آلية إنفاقها

      كشف تحقيق نشرته صحيفة فايننشال تايمز أن الولايات المتحدة استولت على نحو 13 مليار دولار من عائدات النفط الفنزويلي، من دون أن تقدم حتى الآن توضيحًا شفافًا بشأن كيفية إنفاق هذه الأموال.

      وأفادت الصحيفة البريطانية بأنه كان من المتوقع أن يسهم تخفيف العقوبات في دعم الاقتصاد الفنزويلي الذي يواجه أزمة حادة، إلا أن اقتصاديين أكدوا أن مؤشرات التحسن الاقتصادي، بعد مرور ستة أشهر على وضع هذه الأموال تحت تصرف واشنطن، لا تزال محدودة.

      وأضاف التحقيق أن هذا الواقع قد يشير إلى أن كامل عائدات النفط الفنزويلي لم تُحوَّل إلى كاراكاس، وفقًا لما أوردته صحيفة فايننشال تايمز.

      المصدر: موقع المنار

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