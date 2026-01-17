رودريغيز تُجري تعديلات حكومية ودمجًا لوزارتين لتعزيز كفاءة الأداء التنفيذي في فنزويلا

أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريغيز عن إجراء تعديلات حكومية شملت تعيين وزراء جدد ودمج وزارتين، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل التنفيذي وتبسيط الهيكل الحكومي.

وأفادت رودريغيز، عبر قناتها على تطبيق «تلغرام»، بتعيين نائب الأدميرال أنيبال كورونادو وزيرًا للسلطة الشعبية لشؤون النقل، مثنية على جهود الوزير السابق رامون فيلاسكس أراوغايان وما قدّمه من تفانٍ خلال توليه مهامه.

كما أعلنت تعيين الفيلسوف والكاتب والصحفي ميغيل بيريز بيريلا وزيرًا للاتصالات والمعلومات، معتبرة أن خلفيته الأكاديمية وخبرته المهنية ستسهمان في «تعزيز المعركة الإعلامية دفاعًا عن الحقيقة الفنزويلية».

وفي الإطار نفسه، كشفت رودريغيز عن قرار دمج وزارتي الصناعة والإنتاج الوطني مع التجارة الوطنية، بهدف تعزيز التنسيق بين القطاعات المعنية بتطوير الاقتصاد الوطني، على أن يتولى الوزير لويس أنطونيو فيليغاس قيادة الوزارة الموحّدة الجديدة.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة محاولات التدخل في الشأن الفنزويلي، إذ كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قد ادعت أن الحكومة الفنزويلية المؤقتة تنفذ مطالب واشنطن، في تصريحات تعكس استمرار الضغوط الأميركية على كاراكاس.

المصدر: روسيا اليوم