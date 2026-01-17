أمريكا | ماتشادو: فنزويلا بدأت عملية انتقالية نحو الديمقراطية

قالت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، إن بلادها بدأت “عملية انتقالية حقيقية” نحو الديمقراطية، وستصبح حرة بدعم من الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب.

إلا أن ترامب همّش ماتشادو الحائزة جائزة نوبل للسلام ودعم النائبة السابقة لنيكولاس مادورو، الرئيس الفنزويلي المخلوع، ديلسي رودريغيز التي تتولى الرئاسة بالوكالة في البلاد الغنية بالنفط، منذ العملية العسكرية التي شنّتها القوات الأمريكية في الثالث من كانون الثاني/يناير في كراكاس.

وقالت ماتشادو “نحن بالتأكيد الآن في الخطوات الأولى لعملية انتقالية حقيقية نحو الديمقراطية”، مشدّدة على أن ذلك يحمل انعكاسات على “حياة جميع الفنزويليين” وكذلك في أرجاء المنطقة والعالم.

وتابعت “أود أن أؤكد للشعب الفنزويلي أن فنزويلا ستصبح حرة، وسيتحقق ذلك بدعم من شعب الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب”.

وقدّم حزبها أدلة تفيد بأن “مادورو زوّر نتائج انتخابات 2024″، وهي ادعاءات تؤيدها واشنطن وجزء كبير من المجتمع الدولي.

لكن ترامب قال إن “ماتشادو لا تحظى بدعم كاف في صفوف الفنزويليين، وفضّل بقاء السلطة بيد رودريغيز، ما دامت ملتزمة إتاحة وصول الولايات المتحدة إلى الاحتياطيات النفطية الهائلة لفنزويلا”.

وقالت ماتشادو إن رودريغيز “تنفذ أوامر” بدلا من أن تتولى زمام الأمور، في إشارة إلى أن واشنطن تعطيها إملاءات.

هذا وأعلن ترامب أنه سيبقى على تواصل مع ماتشادو، وقال لصحافيين “أعتقد أنها امرأة رائعة، وسنتحدث مجددا”.

المصدر: وكالة يونيوز