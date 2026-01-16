السبت   
    لبنان

    امن الدولة: توقيف لبناني بجرم التواصل مع العدو الاسرائيلي

      افادت المديرية العامة لامن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة انه “في إطار المتابعة والملاحقة المستمرّتَين لشبكات التعامل مع العدو الإسرائيلي، وبعد تنفيذ عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة المواطن اللبناني أ.ح. بجرم التواصل مع العدو الإسرائيلي.
      وبنتيجة التحقيقات الأولية، إعترف الموقوف بتواصله مع العدو منذ مطلع عام 2024 عبر تطبيقات إلكترونية مثبّتة على هاتفه الخلوي، عارضًا تقديم خدمات والعمل لمصلحة جهاز الموساد.
      وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً على إشارة النيابة العامة العسكرية”.

