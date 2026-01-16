الجمعة   
   16 01 2026   
   26 رجب 1447   
   بيروت 19:48
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الشيخ الخطيب ابرق الى السيستاني معزياً بوفاة شقيقه


      أبرق رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب الى المرجع الديني السيد علي الحسيني السيستاني معزياً بوفاة شقيقه السيد هادي السيستاني ومما جاء في البرقية:

      “إننا نعرّب لسماحتكم عن بالغ الحزن والاسى لفقد شقيقكم سماحة السيد الجليل اية الله السيد هادي السيستاني، ونسأل الباري عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه الفسيح من جناته، و نتقدم من سماحتكم ومن المرجعيات الدينية والحوزات العلمية و علماء الدين واسرتكم الكريمة، باحر التعازي والمواساة متضرعين الى الباري عز وجل ان يلهمكم وجميع محبيه جميل الصبر والسلوان.

      اخذ الله بأيديكم لما فيه عزة الإسلام والمسلمين ونبتهل اليه تعالى ان يحفظكم ذخراً للامة الإسلامية والعربية ولشعب العراق الشقيق “.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

      مواضيع ذات صلة

      الشيخ الخطيب استقبل عراقجي: للناس أمل كبير بالجمهورية الإسلامية لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن لبنان

      الشيخ الخطيب استقبل عراقجي: للناس أمل كبير بالجمهورية الإسلامية لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن لبنان

      الشيخ الخطيب عرض مع شكر مستجدات قضية النقيب المتقاعد المخطوف واستقبل أمين سر التقدمي ورئيس مستشفى “الزهراء”

      الشيخ الخطيب عرض مع شكر مستجدات قضية النقيب المتقاعد المخطوف واستقبل أمين سر التقدمي ورئيس مستشفى “الزهراء”

      الشيخ الخطيب: السلطة تتحدث عن حصر السلاح شمال الليطاني في مبادرة مجانية ومن دون أي مقابل أو ثمن من جانب العدو

      الشيخ الخطيب: السلطة تتحدث عن حصر السلاح شمال الليطاني في مبادرة مجانية ومن دون أي مقابل أو ثمن من جانب العدو