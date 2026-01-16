الشيخ الخطيب ابرق الى السيستاني معزياً بوفاة شقيقه



أبرق رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب الى المرجع الديني السيد علي الحسيني السيستاني معزياً بوفاة شقيقه السيد هادي السيستاني ومما جاء في البرقية:

“إننا نعرّب لسماحتكم عن بالغ الحزن والاسى لفقد شقيقكم سماحة السيد الجليل اية الله السيد هادي السيستاني، ونسأل الباري عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه الفسيح من جناته، و نتقدم من سماحتكم ومن المرجعيات الدينية والحوزات العلمية و علماء الدين واسرتكم الكريمة، باحر التعازي والمواساة متضرعين الى الباري عز وجل ان يلهمكم وجميع محبيه جميل الصبر والسلوان.

اخذ الله بأيديكم لما فيه عزة الإسلام والمسلمين ونبتهل اليه تعالى ان يحفظكم ذخراً للامة الإسلامية والعربية ولشعب العراق الشقيق “.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام