    لبنان

    بلدية الشهابية تطلق مشروع تطوير حديقة البلدية وتعزّز المرافق الترفيهية

      باشرت بلدية الشهابية تنفيذ مشروع صيانة وتطوير حديقة البلدية، في خطوة تهدف إلى توفير بيئة أكثر راحة وجاذبية للعائلات والزوار.

      ويشمل المشروع إعادة تأهيل المساحات الخضراء، وتجديد الأرصفة والممرات الداخلية، إلى جانب تجهيز كافيتيريا تستوفي حاجات روّاد الحديقة.

      كما عملت البلدية على تجهيز مساحة مخصّصة لألعاب الأطفال، تضمّ ألعابًا ترفيهية حديثة تتيح للأطفال قضاء أوقات ممتعة وآمنة داخل الحديقة.

      ويأتي هذا المشروع ضمن خطة بلدية متكاملة لتطوير المرافق العامة وتعزيز الأنشطة الترفيهية والثقافية في البلدة، بما يلبّي حاجات مختلف الفئات العمرية ويحسّن جودة الحياة فيها.

      المصدر: جمعية العمل البلدي