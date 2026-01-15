فيضانات في جنوب إفريقيا وموزمبيق تقتل عشرة أشخاص وتفرض حالة تأهب قصوى

قضى عشرة أشخاص جراء الفيضانات التي تجتاح جنوب إفريقيا منذ مساء الأربعاء، وفق ما أفادت السلطات الخميس.

وأعلن الرئيس سيريل رامابوزا أنه سيزور المناطق المنكوبة في شمال شرق البلاد، حيث تم إعلان حالة تأهب قصوى. وتشمل المناطق المتضررة منتزه كروغر الشهير، الذي اضطر إلى إخلاء بعض مواقع التخييم نتيجة الأمطار الغزيرة.

في موزمبيق المجاورة، أعلنت السلطات أيضاً حالة التأهب، وأفاد الرئيس الأربعاء بوقوع “خسائر بشرية” من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال المتحدث باسم حكومة مقاطعة ليمبوبو لوكالة فرانس برس إن “جثث تسعة أشخاص عُثر عليها، فيما بقي اثنا عشر شخصاً محاصرين في قرية مبولا قرب منتزه كروغر بسبب فيضان نهر ليتابا، وقد تم حتى الآن إنقاذ 190 شخصاً”.

وفي مقاطعة مبومالانغا المجاورة، عُثر الخميس على جثة شخص آخر فقد أثره ليلاً أثناء محاولته عبور مجرى مائي، حسبما أكدت متحدثة باسم الشرطة المحلية لوكالة فرانس برس.

وأظهرت صور نشرتها قوات الدفاع الجنوب إفريقية عمليات إجلاء بواسطة مروحيات، خصوصاً من قرية مبولا، فيما أعلن المعهد الوطني لإدارة الكوارث في موزمبيق عن إجلاء السكان من المناطق المنخفضة في عدة مدن على طول نهر ليمبوبو.

ورغم أن فصل الصيف يفترض أن يكون موسم الأمطار في جنوب القارة، إلا أن شدة الأمطار تتناقض بشكل حاد مع الجفاف الذي يضرب المنطقة القريبة من كيب تاون، والتي شهدت العديد من الحرائق.

وحذّر أخصائي المناخ في الصندوق العالمي للطبيعة في جنوب إفريقيا، جيمس ريلر، في بيان من أن “صيفنا المتطرف ليس سوى لمحة عن العواقب المناخية التي قد تنتظرنا إذا لم نتحرك الآن”.

المصدر: أ.ف.ب.