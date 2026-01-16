تدخل أميركي بشؤون جنوب إفريقيا بسبب علاقتها بإيران

انتقدت الولايات المتحدة الاميركية “جنوب إفريقيا على سماحها لإيران بالمشاركة في مناورات بحرية قبالة سواحل كيب تاون“، معتبرة أن “ذلك يقوض الأمن البحري والاستقرار الإقليمي” على حد زعمها..

وهذا يشكل تدخلا اميركيا فاضحا بالشؤون الداخلية لدولة جنوب افريقيا ومحاولة من واشنطن لفرض سياساتها على دول ذات سيادة، ما يمثل شاهدا جديدا على البلطجة الاميركية العابرة للمحيطات والقارات.

وقالت السفارة الأمريكية في منشور لها على منصة “إكس”: “إشراك إيران في تدريبات مشتركة، بأي صفة، يقوض الأمن البحري والاستقرار الإقليمي. ولا يمكن لجنوب إفريقيا أن تلقي محاضرات على العالم بشأن العدالة بينما تقيم علاقات ودية مع إيران”.

وكانت سفن حربية تابعة لبعض أعضاء مجموعة بريكس، بما في ذلك إيران وروسيا والصين، قد وصلت إلى المياه الإقليمية لجنوب إفريقيا الأسبوع الماضي لإجراء مناورات بحرية استمرت حتى اليوم الجمعة.

يذكر أن مجموعة بريكس هي تحالف اقتصادي وسياسي يضم خمس دول ناشئة هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

المصدر: روسيا اليوم